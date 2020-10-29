"Блакитний овал" анонсував eTransit ще в квітні 2019 року, заявивши, що фургон для європейського ринку буде готовий у 2021 році. 12 листопада з новинки знімуть обгортку.

“Ми у Ford знаємо, що таке “робота” і ці електромобілі будуть справжніми робочими транспортними засобами, надзвичайно спроможними, з унікальними цифровими послугами та ефірними можливостями для підвищення продуктивності та безвідмовної роботи наших клієнтів з комерційного сектору”, – пообіцяв виконавчий директор Ford Джим Фарлі, анонсуючи eTransit.

Читайте також: Porsche перетворила найвищу будівлю світу на гігантську світлову рекламу Taycan

Ford побудує повністю електричний Transit у США. Це є частиною плану електрифікації компанії, який включає повністю електричний пікап F-150, у рамках якого компанія до 2022 року інвестує більше 11,5 млрд доларів.

“Ми вважаємо, що ринок повністю електричних комерційного фургона та пікапа буде величезним, і ми прямуємо до цієї можливості”, – зазначив Фарлі.

Говорячи про електричний Transit та F-150 на початку цього року, генеральний директор Ford прокоментував, що “комерційні автомобілі є критично важливим компонентом нашої великої ставки на електрифікацію. Як лідери в цьому просторі, ми прискорюємо наші плани щодо створення рішень, які допоможуть бізнесу працювати краще, починаючи з наших повністю електричних Transit та F-150. Причому Ford eTransit – це не просто адаптація машини з ДВЗ під електричну силову установку, це проектування та розробка цифрового продукту, який рухатиме вперед наш флот комерційного електротранспорту”.

Фото: тізери Ford eTransit / Ford