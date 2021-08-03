Он станет первым батарейным кроссовером премиального бренда и вторым электрокаром в линейке Genesis.

Совсем недавно, на Шанхайском автосалоне 2021, бренд Genesis представил свою первую электрическую модель – G80, но южнокорейский производитель уже работает над второй. Компании премиальном электрическом седана составит кроссовер по имени GV60.

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Сообщается, что Genesis GV60 основан на платформе Hyundai E-GMP, которую уже использует Hyundai Ioniq 5. Стилистика будущей новинки имеет много общего с бензиновым кроссовером GV70, а общий дизайн и формы напоминают о Tesla Model X и Mercedes-Benz GLE.

Как и G80, батарейный GV60 оснащен электрической системой 400/800 В, обеспечивает быструю зарядку, доступную на рынке сегодня. Премиальный бренд из Кореи решил придерживаться двухмоторной конфигурации для электрического кроссовера, сообщает Automotive World.

Пользователь Instagram с никнеймом @qqqqqding сумел сфотографировать автомобиль совсем без камуфляжа, хотя и под чехлом. Судя по антуражу, электрический кроссовер снимается в рекламе или смотровом видео, а следовательно его дебют не за горами. Позже публикация была удалена, но снимок сохранился.

На фотографии можно рассмотреть многие детали, в том числе камеру заднего вида на месте зеркала, красивые большие колесные диски, интересный дизайн задней оконной стойки, фонари и все линии корма, а также плавную линию крыши.

Фото: шпионские снимки Genesis GV60 / Carscoops

Не исключено, что ареной для презентации Genesis GV60 станет выставка IAA в Мюнхене, которая состоится в сентябре этого года. Немецкий рынок является крупнейшим в Европе, а Genesis ранее провозглашал большую ориентированность на эту часть мира, поэтому логично было бы представить батарейный кроссовер публике именно на этом автошоу. Genesis уже подтвердили свое присутствие на выставке с тремя неназванными моделям.

Фото: прогнозируемый вид Genesis GV60 / Carscoops

Фото: предполагаемый вид Genesis GV60 по версии Autoevolution / Autoevolutio