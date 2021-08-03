Він стане першим батарейним кросовером преміального бренду та другим електрокаром в лінійці Genesis.

Зовсім нещодавно, на Шанхайському автосалоні 2021 року, бренд Genesis представив свою першу електричну модель – G80, але південнокорейський виробник вже працює над другою. Компанію преміальному електричному седану складе кросовер, на ім'я GV60.

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Повідомляється, що Genesis GV60 заснований на платформі Hyundai E-GMP, яку вже використовує Hyundai Ioniq 5. Стилістика майбутньої новинки має багато спільного з бензиновим кросовером GV70, а загальний дизайн та форми нагадують про Tesla Model X та Mercedes-Benz GLE.

Як і G80, батарейний GV60 оснащений електричною системою 400/800 В, що забезпечує найшвидшу зарядку, доступну на ринку сьогодні. Преміальний бренд з Кореї вирішив дотримуватися двомоторної конфігурації для свого електричного кросовера, повідомляє Automotive World.

Користувач Instagram із нікнеймом @qqqqqding зумів сфотографувати автомобіль зовсім без камуфляжу, хоча і під чохлом. Судячи з антуражу, електричний кросовер знімається у рекламі чи оглядовому відео, а отже його дебют не за горами. Пізніше публікація була видалена, але знімок зберігся.

На світлині можна роздивитись чимало деталей, в тому числі камеру заднього виду на місці дзеркала, гарні великі колісні диски, цікавий дизайн задньої віконної стійки, ліхтарі та усі лінії корми, а також плавну лінію даху.

Фото: шпигунські знімки Genesis GV60 / Carscoops

Не виключено, що ареною для презентації Genesis GV60 стане виставка IAA у Мюнхені, яка відбудеться у вересні цього року. Німецький ринок є найбільшим у Європі, а Genesis раніше проголошував більшу орієнтованість на цю частину світу, тому логічно було б представити батарейний кросовер публіці саме на цьому автошоу. Genesis вже підтвердили свою присутність на виставці із трьома неназваними моделями.

Фото: прогнозований вигляд Genesis GV60 / Carscoops

Фото: можливий вигляд Genesis GV60 за версією Autoevolution / Autoevolutio