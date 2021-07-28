Покупцям найдоступніших версій нового кросовера дістанеться крихітний монохромний екран і звичайний блок управління кондиціонером.

Kia Sportage нового покоління виглядає надзвичайно ефектно зовні, а от вигляд його салону сильно залежить від рівня комплектації. Знімки салону базової версії виглядають гнітюче.

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Sportage п'ятого покоління надійшов у продаж на домашньому ринку Південної Кореї. З нагоди цієї події Kia оприлюднила “живі” фотографії моделі покоління NQ5.

Кросовер оливкового кольору на цих фото являє собою зразок топової версії з найвищим рівнем оснащення, що включає великі 19-дюймові колеса з двоколірним дизайном, інакші бампери та оптику.

Фото: топова версія Kia Sportage для Південної Кореї / Kia

При довжині 4660 міліметрів і колісній базі у 2755 мм, маємо справу з глобальною версією Sportage, тоді як європейські Sportage (дебют восени) матимуть трохи коротшу базу. Очікується, що європейські Sportage матимуть практично однаковий дизайн з глобальними. Дорожчі версії оснащуватимуть LED-оптикою, а простіші – фарами зі звичайними лампочками.



Фото: центральний екран Sportage із середнім рівнем оснащення / Kia

Свіжі зображення показують, як бідніші Sportage будуть виглядати зсередини. Замість пари 12,3-дюймових екранів топових варіантів, моделі середнього рівня матимуть менший сенсорний екран, оточений поворотними ручками та кількома ярликами, тоді як автомобіль початкового рівня отримає крихітний монохромний екран, який виглядає привітом із 1990-х.



Фото: центральний екран базового Sportage для Південної Кореї / Kia

Ще однією очевидною зміною від дорогих рівнів комплектації до базового Sportage є область під центральними вентиляційними отворами, де модель початкового рівня має звичайні органи управління, а не автоматичний клімат-контроль з окремим екраном.



Фото: панель управління кліматичною системою базового Sportage / Kia

На всіх зображеннях зображено Sportage для південнокорейського ринку, тож існує певна ймовірність спартанські версії потраплять на інші ринки.

Фото: Kia Sportage 2021 / Kia