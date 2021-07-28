Покупателям самых доступных версий нового кроссовера достанется крохотный монохромный экран и обычный блок управления кондиционером.

Kia Sportage нового поколения выглядит чрезвычайно эффектно внешне, а вот вид салона сильно зависит от уровня комплектации. Снимки салона базовой версии выглядят удручающе.

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Sportage пятого поколения поступил в продажу на домашнем рынке Южной Кореи. По случаю этого события Kia обнародовала "живые" фотографии модели поколения NQ5.

Кроссовер оливкового цвета на этих фото представляет собой образец топовой версии с самым высоким уровнем оснащения, включая большие 19-дюймовые колеса с двухцветным дизайном, другие бамперы и оптику.

Фото: топовая версия Kia Sportage для Южной Кореи / Kia

При длине 4 660 миллиметров и колесной базе в 2 755 мм, имеем дело с глобальной версией Sportage, тогда как европейские Sportage (дебют осенью) будут иметь базу немного короче. Ожидается, что европейские Sportage будут иметь практически одинаковый дизайн с глобальными. Топовые версии будут оснащаться LED-оптикой, а базовые – фарами с обычными лампочками.



Фото: центральный экран Sportage со средним уровнем оснащения / Kia

Свежие изображения показывают, как базовые Sportage будут выглядеть изнутри. Вместо пары 12,3-дюймовых экранов топовых вариантов, модели среднего уровня будут иметь меньший сенсорный экран, окруженный поворотными ручками и несколькими ярлыками, тогда как автомобиль начального уровня получит крохотный монохромный экран, который выглядит приветом из 1990-х.



Фото: центральный экран базового Sportage для Южной Кореи / Kia

Еще одним очевидным изменением от дорогих уровней комплектации до базового Sportage является область под центральными вентиляционными отверстиями, где модель начального уровня имеет обычные органы управления, а не автоматический климат-контроль с отдельным экраном.



Фото: панель управления климатической системой базового Sportage / Kia

На всех изображениях изображено Sportage для южнокорейского рынка, поэтому существует определенная вероятность, что спартанские версии попадут на другие рынки.

Фото: Kia Sportage 2021 / Kia