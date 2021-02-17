Enyaq Sportline iV доступен с тремя силовыми установками на выбор.

Новая версия Sportline для Skoda Enyaq iV отличается внешним оформлением и заниженной подвеской. Также узнать такой кроссовер можно по большим колесным дискам диаметром 20 или 21 дюйм.

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Внешние изменения Skoda Enyaq Sportline iV включают рамки фальшрадиаторной решетки, рейлинги на крыше и молдинги боковых стекол в глянцевом черном цвете, оформлением нижней части бампера и шильдики Sportline на крыльях. Также комплектация предусматривает оптику LED Matrix и заниженную на 15 миллиметров спереди и 10 сзади подвеску. На выбор предложены полированные 20-дюймовые диски Vega или 21-дюймовые Betria.

Выполнение Sportline сочетается с одной из трех силовых установок. Базовым является Enyaq Sportline iV 60 с задним электромотором на 180 сил, батареей на 62 киловатт-часа и запасом хода в 400 километров. Индекс 80 означает мощность в 204 лошадиные силы, аккумулятор на 82 киловатт-часа и пробег в 520 километров. Enyaq Sportline iV 80x – это два электромотора, полный привод, 265 сил и запас хода в 500 километров.

Отделка интерьера для Enyaq Sportline iV включает черную крышу, спортивные кресла с интегрированными подголовниками и обивкой из микрофибры Suedia, спортивный руль, накладки на педали и декоративные карбоновые детали.

Новинка пополнит линейку Enyaq осенью. Цены Sportline iV пока не названы, но базовый Enyaq iV в Германии стоит от 38 850 евро.

Фото: Skoda Enyaq Sportline iV / Skoda