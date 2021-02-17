Enyaq Sportline iV доступний з трьома силовими установками на вибір.

Нова версія Sportline для Skoda Enyaq iV вирізняється зовнішнім оздобленням та заниженою підвіскою. Також упізнати такий кросовер можна за великими колісними дисками діаметром 20 або 21 дюйм.

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Зовнішні зміни Skoda Enyaq Sportline iV включають рамкк фальшрадіаторної решітки, рейлинги на даху та молдінги бічних стекол в глянсовому чорному кольорі, оформленням нижньої частини бампера і шильдики Sportline на крилах. Також комплектація передбачає оптику LED Matrix і занижену на 15 міліметрів спереду і 10 ззаду підвіску. На вибір запропоновано поліровані 20-дюймові диски Vega або 21-дюймові Betria.

Виконання Sportline поєднується з однією з трьох силових установок. Базовим є Enyaq Sportline iV 60 із заднім електромотором на 180 сил, батарею на 62 кіловат-години і запасом ходу у 400 кілометрів. Індекс 80 означає потужність у 204 кінські сили, акумулятор на 82 кіловат-години і пробіг у 520 кілометрів. Enyaq Sportline iV 80x – це два електромотори, повний привід, 265 сил і запас ходу в 500 кілометрів.

Оздоблення інтер'єру для Enyaq Sportline iV включає чорний дах, спортивні крісла з інтегрованими підголівниками та оббивкою з мікрофібри Suedia, спортивне кермо, накладки на педалі і декоративні карбонові деталі.

Новинка поповнить лінійку Enyaq восени. Ціни для Sportline iV поки не названі, але базовий Enyaq iV в Німеччині коштує від 38 850 євро.

Фото: Skoda Enyaq Sportline iV / Skoda