Створений на платформі EMP2 (Efficient Modular Platform 2) новий вен Peugeot e-Rifter пропонує електромотор потужністю 100 кВт з обертовим моментом 260 Нм і тяговий акумулятор на 50 кВтг.

Електричний силовий агрегат – електромотор і інвертор-конвертор (DC / AC-перетворювач струму) – ідентичний моделі Peugeot e-Expert. В обох використовується редуктор з оптимізованим передавальним числом.

В результаті Peugeot e-Rifter має наступні характеристики:

максимальна швидкість 135 км/год;

розгін 0-100 км/год за 11,2 секунди;

прискорення 80-120 км/год за 8,9 секунд.

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Новий Peugeot e-Rifter доступний в двох типах кузова за розміром – стандартному або подовженому. Обидва варіанти отримують однотипний акумулятор ємністю 50 кВтг.

Акумулятор складається з 18 модулів і забезпечує запас ходу до 280 км (згідно вимірювального циклу WLTP, Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures).

Електричний вен Peugeot e-Rifter також оснащений комбінованою рідинною системою охолодження: тепло від акумулятора використовується для обігріву салону. Це допомагає знизити витрату енергії для обігріву салону і, таким чином, збільшує запас ходу. Крім того, рідинна система охолодження дозволяє підтримувати оптимальну робочу температуру акумулятора під час роботи або його швидкої зарядки (до 100 кВт), що сприяє продовженню терміну служби АКБ.

Для Peugeot e-Rifter запропоновано два типи вбудованих зарядних пристроїв: 1-фазне потужністю до 7,4 кВт або 3-фазне потужністю до 11 кВт. Як джерело живлення може виступати звичайна розетка, пристрій типу Wallbox, публічна потужна зарядна станція. В результаті новинка дає повну свободу вибору: можна заряджатися вдома і на роботі, або на спеціальних публічних зарядних станціях. Залежно від джерела живлення і потужності вбудованого зарядного пристрою, змінюється час повної зарядки акумулятора:

звичайна побутова розетка з силою струму до 8А - повна зарядка акумулятора за 31 годину;

побутова розетка з силою струму до 16А - повна зарядка акумулятора за 15 годин;

джерело струму Wallbox з потужністю до 7,4 кВт - повна зарядка акумулятора за 7,5 годин;

джерело струму Wallbox з потужністю до 11 кВт і 3-фазний вбудований зарядний пристрій потужністю до 11 кВт - повна зарядка акумулятора за 5 годин;

публічна “швидка” зарядна станція з допустимою потужністю до 100 кВт - зарядка акумулятора до 80% від номінальної ємності за 30 хвилин.

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Новий Peugeot e-Rifter пропонує пасажирам “температурний комфорт”, на сторожі якого знаходяться відразу кілька систем:

високопотужний електричний нагрівач (5 кВт);

сидіння з підігрівом (в залежності від версії);

система попередня прогріву або охолодження салону.

В останньому випадку функцію прогріву або охолодження салону можна включити за допомогою додатка на смартфоні або за допомогою бортового комп'ютера, в якому заздалегідь виставляється необхідний час включення. Крім підготовки мікроклімату салону, також дана функція позитивно позначається на запасі ходу, оскільки система може додатково нагріти або охолодити тяговий акумулятор – для того, щоб привести його до оптимальної робочої температури.

Електричний вен Peugeot e-Rifter отримав ряд еволюційних відмінностей в салоні, які дозволяють максимально повно використовувати можливості його електричного силового агрегату:

новий селектор e-Toggle зі звичними положеннями P-R-N-D (замість традиційного важеля АКПП) - ідеально інтегрований в дизайн салону, дуже зручний і ергономічний у використанні;

додатковий перемикач для зміни режимів руху;

відсік-нішу з індукційної зарядкою для смартфона.

Крім того, електромобіль Peugeot e-Rifter пропонує окремий селектор для вибору режимів руху, яких всього передбачено три:

Eco з максимально допустимою потужністю 60 кВт (190 Нм) - максимальна дальність ходу на одній повній зарядці акумулятора;

Normal з максимально допустимою потужністю 80 кВт (210 Нм) - ідеальний компроміс для щоденних поїздок, достатня потужність і запас ходу;

Рower з максимально-допустимої потужністю 100 кВт (260 Нм) - відмінна динаміка навіть в умовах повного завантаження.

Також електромобіль Peugeot e-Rifter оснащений системою рекуперації енергії з двома рівнями ефективності:

“помірний” рівень має на увазі плавне уповільнення, як на звичайному автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння відпустити педаль акселератора.

“інтенсивний” рівень активується окремим перемикачем «B» (Brake) і має на увазі більш активне уповільнення при відпуску педалі акселератора, що дозволяє ефективно збирати енергію для збільшення запасу ходу.

Всі версії нового мінівена Peugeot e-Rifter оснащені електричним стоянковим гальмом – нова функція для даної моделі.

В якості опції для новинки доступний повністю “цифровий кокпіт” Peugeot i-Cockpit® на основі 10-дюймового сенсорного HD-дисплея. Інформація відображається в стилі графічного дизайну, характерного для Peugeot. Причому все повністю налаштовується згідно побажанням водія.

Так, для дисплея передбачено є кілька режимів відображення важливих даних – карта і навігаційні інструкції, управління енергосистемою, підказки допоміжних систем для водіння.

Стандартна панель приладів також була адаптована для управління електромобілем і тепер додатково може запропонувати:

покажчик витрати або рекуперації енергії - зона ECO для позначення максимально-бережливого стилю їзди, зона POWER для позначення роботи з максимальною потужністю, зона CHARGE для позначення процесу рекуперації енергії;

датчик витрати енергії на систему мікроклімату і підтримки температури (опалення, кондиціонер салону);

покажчик рівня заряду тягового акумулятора;

кольоровий РК-дисплей з інформацією для моніторингу потоків енергії, зарядки, запасу ходу.



Акумулятор розташований в нижній частині кузова і ніяк не позначається на корисному обсязі вантажного відсіку. Разом з тим, використання платформи ЕМР2 і низьке розташування акумулятора означає поліпшення стабільності під час маневрування і оптимальний розподіл ваги між колесами. Таким чином, особлива конструкція новинки гарантує надійну керованість.

Ходова частина електричної моделі Peugeot e-Rifter ідентична версіями автомобіля з традиційним двигуном внутрішнього згоряння.

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Новинка доступна в двох варіантах по довжині кузова – Standard (4,40 м) або Long (4,75 м) – і пропонує два типи салону на вибір покупця: 5-місний або 7-місний. У другому ряду розташовано три індивідуальні сидіння, на які можна встановити дитячі крісла. Версія з подовженим кузовом може порадувати парою додаткових сидінь третього ряду, які зсуваються або повністю знімаються. Нарешті, для полегшення перевезення довгомірів також передбачена можливість складання переднього пасажирського сидіння.

Багажний відсік Peugeot e-Rifter пропонує корисний об'єм від 775 літрів для 5-місної версії зі стандартним кузовом – і аж до 4000 літрів: при завантаженні під дах, для подовженого кузова, за умови складання задніх сидінь.

Можливості буксирування залишилися незмінними: причепи до 750 кг і штатний зчіпний пристрій (фаркоп), яке буде доступно вже з моменту запуску електромобіля.

Новинка Peugeot e-Rifter може запропонувати численні системи і технології, які забезпечують безпеку, комфорт, простоту управління електромобілем:

безключовий доступ і запуск електродвигуна кнопкою;

протибуксовочна система Advanced Grip Control з вибором з п'яти режимів роботи;

бездротова зарядка для смартфона;

система допомоги при старті в гору;

камера заднього виду Visiopark з кутом огляду 180°;

панорамний огляд заднього виду;

круїз-контроль і обмежувач швидкості;

контроль і попередження про виїзд зі свого ряду руху;

функція попередження про можливе зіткнення;

система автоматичного екстреного гальмування;

попередження про втому водія;

система розпізнавання дорожніх знаків і видачі рекомендація водієві;

функція автоматичного перемикання світла «ближній / дальній»;

моніторинг “сліпих зон” дзеркал заднього виду;

система стабілізації причепа.

З даною новинкою, Peugeot дає клієнтам ще більше можливостей для вибору і підкреслює прагнення до електрифікації своїх моделей. Випуск мінівена Peugeot e-Rifter налагоджений в місті Віго (Іспанія), продаж електромобіля стартують в Європі в другій половині 2021 року.