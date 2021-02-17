Создан на платформе EMP2 (Efficient Modular Platform 2) новый вен Peugeot e-Rifter предлагает электромотор мощностью 100 кВт с крутящим моментом 260 Нм и тяговый аккумулятор на 50 кВтч.

Электрический силовой агрегат – электромотор и инвертор-преобразователь (DC/AC-преобразователь тока) – идентичен модели Peugeot e-Expert. В обоих используется редуктор с оптимизированным передаточным числом.

В результате Peugeot e-Rifter имеет следующие характеристики:

максимальная скорость 135 км/ч;

разгон 0-100 км/ч за 11,2 секунды;

ускорение 80-120 км/ч за 8,9 секунд.

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Новый Peugeot e-Rifter доступен в двух типах кузова по размеру – стандартный или удлиненный. Оба варианта получают однотипный аккумулятор емкостью 50 кВтч.

Аккумулятор состоит из 18 модулей и обеспечивает запас хода до 280 км (согласно измерительному циклу WLTP, Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures).

Электрический вен Peugeot e-Rifter также оснащен комбинированной жидкостной системой охлаждения: тепло от аккумулятора используется для обогрева салона. Это помогает снизить расход энергии для обогрева салона и, таким образом, увеличивает запас хода. Кроме того, жидкостная система охлаждения позволяет поддерживать оптимальную рабочую температуру аккумулятора во время работы или его быстрой зарядки (до 100 кВт), что способствует продлению срока службы АКБ.

Для Peugeot e-Rifter предложено два типа встроенных зарядных устройств: 1-фазное мощностью до 7,4 кВт или 3-фазное мощностью до 11 кВт. В качестве источника питания может выступать обычная розетка, устройство типа Wallbox, публичная мощная зарядная станция. В результате новинка дает полную свободу выбора: можно заряжаться дома и на работе, или на специальных публичных зарядных станциях. В зависимости от источника питания и мощности встроенного зарядного устройства, меняется время полной зарядки аккумулятора:

обычная бытовая розетка с силой тока до 8А – полная зарядка аккумулятора за 31 час;

бытовая розетка с силой тока до 16А – полная зарядка аккумулятора за 15 часов;

источник тока Wallbox с мощностью до 7,4 кВт – полная зарядка аккумулятора за 7,5 часов;

источник тока Wallbox с мощностью до 11 кВт и 3-фазное встроенное зарядное устройство мощностью до 11 кВт – полная зарядка аккумулятора за 5 часов;

публичная "быстрая" зарядная станция с допустимой мощностью до 100 кВт – зарядка аккумулятора до 80% от номинальной емкости за 30 минут.



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Новый Peugeot e-Rifter предлагает пассажирам "температурный комфорт", на страже которого находятся сразу несколько систем:

высокомощный электрический нагреватель (5 кВт)

сиденья с подогревом (в зависимости от версии)

система предыдущего прогрева или охлаждения салона.

В последнем случае функцию прогрева или охлаждения салона можно включить с помощью приложения на смартфоне или с помощью бортового компьютера, в котором заранее выставляется необходимое время включения. Кроме подготовки микроклимата салона, также данная функция положительно сказывается на запасе хода, поскольку система может дополнительно нагреть или охладить тяговый аккумулятор – для того, чтобы привести его к оптимальной рабочей температуре.

Электрический вен Peugeot e-Rifter получил ряд эволюционных различий в салоне, которые позволяют максимально полно использовать возможности его электрического силового агрегата:

новый селектор e-Toggle с привычными положениями P-R-N-D (вместо традиционного рычага АКПП) – идеально интегрирован в дизайн салона, очень удобный и эргономичный в использовании;

дополнительный переключатель для изменения режимов движения;

отсек-нишу с индукционной зарядкой для смартфона.

Кроме того, электромобиль Peugeot e-Rifter предлагает отдельный переключатель для выбора режимов движения, которых всего предусмотрено три:

Eco с максимально допустимой мощностью 60 кВт (190 Нм) – максимальная дальность хода на одной полной зарядке аккумулятора

Normal с максимально допустимой мощностью 80 кВт (210 Нм) – идеальный компромисс для ежедневных поездок, достаточная мощность и запас хода;

Рower с максимально допустимой мощностью 100 кВт (260 Нм) – отличная динамика даже в условиях полной загрузки.

Также электромобиль Peugeot e-Rifter оснащен системой рекуперации энергии с двумя уровнями эффективности:

"Умеренный" уровень подразумевает плавное замедление, как на обычном автомобиле с двигателем внутреннего сгорания отпустить педаль акселератора.

"Интенсивный" уровень активируется отдельным переключателем “B” (Brake) и подразумевает более активное замедление при отпускании педали акселератора, что позволяет эффективно собирать энергию для увеличения запаса хода.

Все версии нового минивэна Peugeot e-Rifter оснащены электрическим стояночным тормозом – новая функция для данной модели.

В качестве опции для новинки доступен полностью "цифровой кокпит" Peugeot i-Cockpit® на основе 10-дюймового сенсорного HD-дисплея. Информация отображается в стиле графического дизайна, характерного для Peugeot. Причем все полностью настраивается согласно пожеланиям водителя.

Так, для дисплея предусмотрено несколько режимов отображения важных данных – карта и навигационные инструкции, управления энергосистемой, подсказки вспомогательных систем для вождения.

Стандартная панель приборов также была адаптирована для управления электромобилем и теперь дополнительно может предложить:

указатель расхода или рекуперации энергии – зона ECO для обозначения максимально-бережливого стиля езды, зона POWER для обозначения работы с максимальной мощностью, зона CHARGE для обозначения процесса рекуперации энергии;

датчик расхода энергии на систему микроклимата и поддержания температуры (отопление, кондиционер салона)

указатель уровня заряда тягового аккумулятора

цветной ЖК-дисплей с информацией для мониторинга потоков энергии, зарядки, запаса хода.

Аккумулятор расположен в нижней части кузова и никак не сказывается на полезном объеме грузового отсека. Вместе с тем, использование платформы ЕМР2 и низкое расположение аккумулятора означает улучшение стабильности при маневрировании и оптимальное распределение веса между колесами. Таким образом, особая конструкция новинки гарантирует надежную управляемость.

Ходовая часть электрической модели Peugeot e-Rifter идентична версиям автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

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Новинка доступна в двух вариантах по длине кузова – Standard (4,40 м) или Long (4,75 м) – и предлагает два типа салона на выбор покупателя: 5-местный или 7-местный. Во втором ряду расположены три индивидуальных сиденья, на которые можно установить детские кресла. Версия с удлиненным кузовом может порадовать парой дополнительных сидений третьего ряда, которые сдвигаются или полностью снимаются. Наконец, для облегчения перевозки длинномеров также предусмотрена возможность составления переднего пассажирского сиденья.

Багажный отсек Peugeot e-Rifter предлагает полезный объем от 775 литров для 5-местной версии со стандартным кузовом – и до 4 000 литров: при загрузке под крышу, для удлиненного кузова, при условии складывания задних сидений.

Возможности буксировки остались неизменными, прицепы до 750 кг и штатное сцепное устройство (фаркоп), которое будет доступно уже с момента запуска электромобиля.

Новинка Peugeot e-Rifter может предложить многочисленные системы и технологии, обеспечивающие безопасность, комфорт, простоту управления электромобилем:

бесключевой доступ и запуск электродвигателя кнопкой;

противобуксовочная система Advanced Grip Control с выбором из пяти режимов работы;

беспроводная зарядка для смартфона;

система помощи при старте в гору;

камера заднего вида Visiopark с углом обзора 180°;

панорамный обзор заднего вида;

круиз-контроль и ограничитель скорости;

контроль и предупреждение о выезде из своего ряда движения;

функция предупреждения о возможном столкновении;

система автоматического экстренного торможения;

предупреждения об усталости водителя;

система распознавания дорожных знаков и выдача рекомендаций водителю;

функция автоматического переключения света “ближний/дальний”;

мониторинг “слепых зон” зеркал заднего вида;

система стабилизации прицепа.

С данной новинкой, Peugeot дает клиентам еще больше возможностей для выбора и подчеркивает стремление к электрификации своих моделей. Выпуск минивэна Peugeot e-Rifter налажен в городе Виго (Испания), продажа электромобиля стартует в Европе во второй половине 2021 года.