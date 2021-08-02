Автомобиль проехал по дорогам США всего 965 миль.

Электрический кроссовер Volkswagen I. D.4 только начали производить в Китае и поставлять на рынок США. Но первый такой экземпляр уже разбили, страховая компания списала машину и продала на аукционе Copart. Не исключено, что автомобиль выкупили для импорта в Украину.

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Машину ударили в бок, что для электромобиля может быть критическим – внизу расположена тяговая батарея. Сведений о ее целостности нет, однако такое вполне возможно из-за высокой стоимости восстановительного ремонта, которую заявила страховая компания – 21 985 долларов США. При этом весь автомобиль оценен в 44 858 долларов.