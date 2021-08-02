Автомобіль проїхав дорогами США всього 965 миль.

Електричний кросовер Volkswagen I.D.4 тільки-но розпочали виробляти в Китаї та поставляти на ринок США. Але перший такий екземпляр вже побили, страхова компанія списала машину та продала на аукціоні Copart. Не виключено, що автомобіль викупили для імпорту в Україну.

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Машину побили в бік, що для електромобіля може бути критичним – внизу розташована тягова батарея. Відомостей про її цілісність немає, однак таке цілком можливе через високу вартість відновлювального ремонту, яку заявила страхова компанія – 21 985 доларів США. При цьому весь автомобіль оцінений у 44 858 доларів.