Электрический Mercedes-Benz EQS проехал 1205 км без подзарядки

В серийный Mercedes-Benz EQS установили твердотельный аккумулятор, разработанный с использованием Mercedes-AMG (HPP) и элементов от американского производителя Factorial Energy.

В конце августа автомобиль преодолел 1205-километровое путешествие из Штутгарта (Германия) в Мальме (Швеция). Примечательно, что это было сделано без единой остановки для зарядки. Это реальное достижение доказывает, что технология работает не только в лаборатории, но и на дороге. EQS превзошел предыдущий рекорд, установленный Vision EQXX на маршруте Штутгарт – Сильверстоун, на три километра. Он также прибыл в Мальме с запасом хода в 137 км.

Кстати новый электроседан Mercedes-AMG совершил кругосветное путешествие

Этот рекордный заезд знаменует собой важную веху в разработке твердотельных аккумуляторов и подчеркивает их потенциал для будущих серийных автомобилей.

Проверка в реальных условиях

После объявления о дорожных испытаниях в феврале, поездка из Штутгарта (Германия) в Мальме (Швеция) была частью комплексной программы валидации технологии твердотельных аккумуляторов компании Mercedes-Benz. Кроме цифрового моделирования и испытаний на современных объектах в Штутгарте-Унтертюркхайме и Зиндельфингене, автомобиль и аккумулятор проходят испытания в реальных условиях на дорогах общего пользования. Цель состоит в том, чтобы оценить общую производительность автомобиля в различных климатических зонах и профилях маршрутов, а также ускорить путь к серийному производству. Недавняя поездка в Мальме добавляет к этой программе испытаний реальный сценарий долгого путешествия.

Маршрут проходил по автомагистралям A7 и E20 через Германию и Данию в Мальме, Швеция. Оптимальный маршрут был рассчитан с помощью Electric Intelligence, учитывая топографию, дорожное движение, температуру окружающей среды и потребности в энергии для отопления и охлаждения - без использования паромов.

Технологический фон

Система твердотельных аккумуляторов была разработана в тесном сотрудничестве с Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), технологическим центром Формулы-1 группы Mercedes-Benz в Бриксворте, Великобритания. Литий-металлические элементы, используемые в автомобиле, происходят от американского производителя Factorial Energy и базируются на технологии FEST® (Factorial Electrolyte System Technology).

Для поддержки элементов во время изменений объема, типичных для этой технологии, и обеспечения необходимого контактного давления на элементы, твердотельный аккумулятор оснащен пневматическими приводами. Эти приводы реагируют на изменения объема элементов во время зарядки и разрядки, тем самым обеспечивая безупречную работу аккумулятора со временем.

Полезное энергетическое содержание аккумулятора было увеличено на 25%, тогда как вес и размер аккумулятора остаются сопоставимыми со стандартным аккумулятором EQS. Дополнительный вес и энергоэффективность достигаются благодаря пассивному охлаждению воздушным потоком.