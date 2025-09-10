Електричний Mercedes-Benz EQS проїхав 1205 км без підзарядки

В серійний Mercedes-Benz EQS встановили твердотільний акумулятор, розроблений з використанням Mercedes-AMG (HPP) та елементів від американського виробника Factorial Energy.

Наприкінці серпня автомобіль подолав 1205-кілометрову подорож зі Штутгарта (Німеччина) до Мальмьо ( Швеція). Примітно, що це було зроблено без жодної зупинки для зарядки. Це реальне досягнення доводить, що технологія працює не лише в лабораторії, а й на дорозі. EQS перевершив попередній рекорд, встановлений Vision EQXX на маршруті Штутгарт – Сільверстоун, на три кілометри. Він також прибув до Мальмьо з запасом ходу в 137 км.

До речі новий електроседан Mercedes-AMG здійснив навколосвітню подорож

Цей рекордний заїзд знаменує собою важливу віху в розробці твердотільних акумуляторів та підкреслює їхній потенціал для майбутніх серійних автомобілів.

Перевірка в реальних умовах

Після оголошення про дорожні випробування в лютому, поїздка зі Штутгарта (Німеччина) до Мальме (Швеція) була частиною комплексної програми валідації технології твердотільних акумуляторів компанії Mercedes-Benz. Окрім цифрового моделювання та випробувань на сучасних об'єктах у Штутгарті-Унтертюркгаймі та Зіндельфінгені, автомобіль та акумулятор проходять випробування в реальних умовах на дорогах загального користування. Мета полягає в тому, щоб оцінити загальну продуктивність автомобіля в різних кліматичних зонах та профілях маршрутів, а також пришвидшити шлях до серійного виробництва. Нещодавня поїздка до Мальме додає до цієї програми випробувань реальний сценарій довгої подорожі.

Маршрут проходив автомагістралями A7 та E20 через Німеччину та Данію до Мальме, Швеція. Оптимальний маршрут було розраховано за допомогою Electric Intelligence, враховуючи топографію, дорожній рух, температуру навколишнього середовища та потреби в енергії для опалення та охолодження — без використання поромів.

Технологічний фон

Систему твердотільних акумуляторів було розроблено у тісній співпраці з Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), технологічним центром Формули-1 групи Mercedes-Benz у Бріксворті, Велика Британія. Літій-металеві елементи, що використовуються в автомобілі, походять від американського виробника Factorial Energy та базуються на технології FEST® (Factorial Electrolyte System Technology).

Для підтримки елементів під час змін об'єму, типових для цієї технології, та забезпечення необхідного контактного тиску на елементи, твердотільний акумулятор оснащений пневматичними приводами. Ці приводи реагують на зміни об'єму елементів під час заряджання та розряджання, тим самим забезпечуючи бездоганну роботу акумулятора з часом.

Корисний енергетичний вміст акумулятора було збільшено на 25%, тоді як вага та розмір акумулятора залишаються порівнянними зі стандартним акумулятором EQS. Додаткова вага та енергоефективність досягаються завдяки пасивному охолодженню повітряним потоком.