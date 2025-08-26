Новий електроседан Mercedes-AMG здійснив навколосвітню подорож і встановив 25 рекордів

Як пише Motor1, насправді Mercedes-AMG проводила випробування на трасі Нардо в Італії. Для встановлення рекорду автовиробник створив спеціальну команду, що включала 17 гонщиків, зокрема чинного гонщика Формула 1 Джорджа Рассела.

Читайте також: Під капотами Mercedes-Benz з'являться двигуни BMW

Компанія представила на треку два концепти MG GT XXS, які вирушили в дорогу одночасно. На завершення програми знадобилося 3177 кіл, або 7 днів, 13 годин, 24 хвилини та 7 секунд, і це був не єдиний рекорд, який побив німецький автовиробник.

Протягом того тижня він встановив 25 рекордів на далекі дистанції, включаючи рекорд найбільшої відстані, подоланої електромобілем за 24 години. AMG проїхав 3404 милі за день, побивши попередній рекорд на більш ніж 940 миль. Він також подолав 25 000 миль менш ніж за вісім днів.

Зазначається, що пілоти підтримували постійну швидкість на рівні 300 км/год. На думку інженерів вона забезпечувала найкращий баланс між продуктивністю та зарядом акумуляторів. Водії зупинялися лише для зарядки, потужність якої в середньому становила 850 кВт. Випробування мало на меті змоделювати навантаження, які може зазнати силовий агрегат.

Також цікаво: В Запоріжжі продають Mercedes-Benz 190 в ідеальному стані за криптовалюту

800-вольтова платформа, яку готує Mercedes, AMG.EA, використовує три аксіально-потокові двигуни, розміщені у двох електричних приводних блоках, які живлять усі чотири колеса за допомогою рідинно-охолодженого акумулятора. Сукупна потужність становить понад 1360 кінських сил.