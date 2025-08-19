В Запоріжжі продають Mercedes-Benz 190 в ідеальному стані за криптовалюту

Свого часу Mercedes-Benz 190, який ще називали “бебі-бенцом”, був бестселером на ринку автомобілів. Адже це був перший компактний Mercedes-Benz в історії бренду, який випускався з початку 1982 року по 1993 рік.

Український власник такого Mercedes-Benz 190 із Запоріжжя продає дуже добре збережений екземпляр на сайті автопродажів AutoRIA. І якщо більшість таких авто перебувають в жалюгідному стані, то цей – майже як новий.

Цей Mercedes-Benz 190 у кузові W201 – в австралійській версії, був випущений у 1991 році.

Під капотом – дволітровий бензиновий двигун з механічним інжектором Bosch 2,0. Він розвиває потужність у 122 к.с. (90 кВт). 4-ступенева автоматична коробка передач працює ідеально, включаючи спорт-режим і кікдаун.

Кузов – у заводській фарбі синьо-чорний металік, салон – бежевий кремовий. Виглядає майже як новий. На одометрі – 204 тисячі кілометрів, причому власник стверджує, що цифри оригінальні. Скло рідне, включно з лобовим без тріщин і павутини. Встановлені рідкісні бризковики.

Загалом видно, що власник вклав у машину дуже багато коштів та часу. Втім, зараз він його продає або міняє на електромобіль.

За Mercedes-Benz 190 просить всього 8500 доларів США – небагато за такий раритет в ідеальному стані. Продавець приймає кошти у криптовалюті та може доставити машину у будь-який куточок України чи навіть організувати доставлення за кордон.

В Україні продають небагато таких автомобілів. Ціни залежать від стану – найбільш схожі на брухт продають за 1000 доларів, натомість за добре збережений Mercedes-Benz 190 з дизельним двигуном у Кривому Розі хочуть $8300.