Mercedes-Benz більше не планує відмовлятись від двигунів внутрішнього згорання

Як зазначає Motor1, голова компанії Ола Калленіус визнав, що Mercedes-Benz довелося “скоригувати курс” і зберегти двигуни внутрішнього згоряння довше, ніж планувалося спочатку. До слова, нещодавно про подібний намір заявили очільники Audi.

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Калленіус заявив німецькому журналу Auto Motor und Sport, що “електрифіковані високотехнологічні двигуни внутрішнього згоряння працюватимуть довше, ніж спочатку очікувалось”. Він не назвав точних термінів, але охарактеризував стратегію збереження ДВЗ оптимальним рішенням, оскільки впровадження електромобілів відбувається надто повільно.

“У нинішній ситуації, я думаю, що найраціональніший підхід для відомого виробника — це робити обидві технології та не нехтувати жодною з них”, — сказав очільник Mercedes-Benz. Заяви іменитих автовиробників про відхід від амбітних цілей щодо електромобілів підсилив уявлення про загальний спад на ринку електричних авто.

Проте, ринок навпаки демонструє позитивну динаміку. Хоча це правда, що деякі компанії переживають труднощі, зокрема Mercedes-Benz, яка повідомила про падіння на 23%, загальний показник продажів електромобілів зріс на понад 25% минулого року. Усього було реалізовано 17 мільйонів EV. Так само зростають продажі гібридних авто.

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У щорічному огляді електромобілів BloombergNEF, що продажі гібридних автомобілів та електромобілів, що підключаються до мережі, зростуть на 25% цього року порівняно з 2024 роком, досягнувши майже 22 мільйонів одиниць. Очікувано, майже дві третини продажів електромобілів та плагін-гібридів припадають на Китай.

Для Mercedes-Benz, а також Audi та BMW, Китай все ще залишається найбільшим ринком. Калленіус стверджує, що китайські покупці “не просто використовують свої автомобілі, щоб дістатися з пункту А в пункт Б. Для багатьох це також друга вітальня”. Можливо, це пояснює велику залежність від екранів у останніх моделях із трикутною зіркою.

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Саме тому німецьке тріо пропонуватиме поєднання автівок з ДВЗ та електромобілів аж до 2030-х років, аби задовільнити якомога більше покупців. Однак, досі незрозуміло, як компанії діятимуть в Європі, де з середини наступного десятиліття буде заборонений продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Вірогідно, автовиробники сподіваються на відтермінування заборони, але очільники ЄС поки не йдуть на поступки.