Німецькі солдати їздитимуть на Mercedes-Benz

За цим замовленням автовиробник має виготовити заявлену кількість повнопривідних транспортно-логістичних автомобілів Mercedes-Benz Arocs, але їх точна кількість не розголошується. Техніку за умовами контракту потрібно поставити протягом року – до кінця травня 2026-го.

Mercedes-Benz Arocs розроблений для експлуатації з високим рівнем прохідності по бездоріжжю – на будівельних майданчиках (див. демонстраційне відео внизу) або для логістичних завдань в оборонному секторі. Завдяки високому дорожньому просвіту та міцному шасі він забезпечує потужну основу для різноманітних застосувань.

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Замовлена компанією BwFuhrparkService модель Arocs являє собою тривісну логістичну вантажівку з повним приводом 6х6 та корисним навантаженням до десяти тонн. Вантажівка зі сталевими ресорами має водяний просвіт до 0,9 метра для роботи в болотистій місцевості або для руху по річках.

Фото: Daimler Truck

Перевірений часом двигун OM 470 видає потужність 335 кВт/455 к.с. та крутний момент до 2200 Нм. Усі автомобілі також оснащені автоматизованою механічною коробкою передач PowerShift 3 та відповідають чинному стандарту викидів ЄС Euro VI.

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"Протягом року ми випустимо тризначну кількість автомобілів Mercedes-Benz Arocs для BwFuhrparkService та обладнаємо їх для потреб Бундесверу разом з нашим партнером Sonntag Fahrzeugbau. Потім ми надаватимемо підтримку нашими службами протягом багатьох років, щоб забезпечити постійну готовність автомобілів до виконання завдань війська. Для солдатів вантажівка завжди повинна працювати без компромісів на бездоріжжі, у непередбачуваних умовах", – підкреслив керівник відділу продажів оборонної продукції Daimler Truck Даніель Ціттель.

Фото: Daimler Truck

Замовлені Arocs 6x6 будуть виготовлятися у франко-німецькій виробничій мережі. Мости та трансмісії постачає завод Mercedes-Benz у Гаггенау. Двигун OM 470 прийде із заводу двигунів у Мангеймі та встановлений на раму автомобіля на найбільшому заводі вантажівок Mercedes-Benz Trucks. З'єднання кабіни водія та шасі також здійснюється на заводі у Верті.

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У Мольсгаймі, Франція, менш ніж за 100 кілометрів від Верт-на-Рейні, виробник потім оснащує автомобілі спеціальним військовим обладнанням. Крім того, там наноситься базове покриття, стійке до хімічних речовин і зменшує видимість у приладах нічного бачення й тепловізорах.