Daimler Truck завалили замовленнями на армійські автомобілі

В попиті як екстремальні позашляховики Unimog і Zetros, так і адаптована під воєнну логістику серія моделей вантажівок Atego, Actros, Arocs. Про це йдеться в пресрелізі Daimler Truck.

"Укладені контракти та транспортні засоби, передані у великій кількості минулого року, підкреслюють, що наші логістичні рішення адаптовані до потреб різних клієнтів та їх різноманітних сценаріїв розгортання", – наголосив керівник Mercedes-Benz Special Trucks Франциска Кусумано.

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Цьогорічні показники мають бути ще більші. Очікується зростання не лише від європейських замовлень, але й з азійського та африканського континентів. Нині Mercedes-Benz Special Trucks веде активну підготовку до провідної світової виставки безпеки та оборони IDEX в Абу-Дабі.

Там з 17 по 21 лютого компанія покаже дещо зі своїх напрацювань. Зокрема, до показу готуються чотири машини: дві вантажівки із серії позашляхових моделей Zetros, важкий тягач Arocs і змінне шасі для захищених кузовів (FGA).

У центрі уваги опиниться Mercedes-Benz Zetros, спеціально розроблений для військових операцій у регіонах з обмеженою інфраструктурою. Усі моделі Zetros оснащені рядним шестициліндровим дизельним двигуном OM 460, що забезпечує потужність до 375 кВт (510 к.с.), а також підходить для роботи з паливом НАТО F-34.

В номенклатурі є моделі від 4x4 до 8x8, із захищеною кабіною або без неї, з одинарними або здвоєними шинами та різними варіантами норми викидів. Фото: Daimler Truck

Zetros можна використовувати як тягач напівпричепа з повною масою автопоїзда до 120 тонн. Завдяки чисельним рішенням кузова машина адаптована для вирішення широкого спектра транспортно-логістичних завдань.

Увагу приверне й Mercedes-Benz Arocs 4042 AS 6x6 (421 к.с., коробка-автомат). Важкий тягач із подвійними шинами та подвійною лебідкою розроблявся для транспортування бездоріжжям техніки великої вантажності. Він сприймається силовиками як танковий тягач.

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Потужну подвійну тросову лебідку також можна використовувати для відновлення зламаних транспортних засобів і завантаження та розвантаження їх на низькорамний причіп.

Будуть й інші версії, розроблені під потреби оборонних відомств. Вони привернуть увагу і сприятимуть ще більшому зростанню замовлень, оскільки в повітрі замість пахощів морського бризу та лісової свіжості вже частіше стелиться пороховий чад.