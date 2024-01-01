Daimler Truck завалили заказами на армейские автомобили

В спросе как экстремальные внедорожники Unimog и Zetros, так и адаптированная под военную логистику серия моделей грузовиков Atego, Actros, Arocs. Об этом говорится в пресс-релизе Daimler Truck.

"Заключенные контракты и транспортные средства, переданы в большом количестве в прошлом году, подчеркивают, что наши логистические решения адаптированы к потребностям различных клиентов и их различных сценариев развертывания", – отметил руководитель Mercedes-Benz Special Trucks Франциска Кусумано.

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В этом году показатели должны быть еще больше. Ожидается рост не только от европейских заказов, но и с азиатского и африканского континентов. Сейчас Mercedes-Benz Special Trucks ведет активную подготовку к ведущей мировой выставке безопасности и обороны IDEX в Абу-Даби.

Там с 17 по 21 февраля компания покажет кое-что из своих наработок. В частности, к показу готовятся четыре машины: два грузовика из серии внедорожных моделей Zetros, тяжелый тягач Arocs и сменное шасси для защищенных кузовов (FGA).

В центре внимания окажется Mercedes-Benz Zetros, специально разработанный для военных операций в регионах с ограниченной инфраструктурой. Все модели Zetros оснащены рядным шестицилиндровым дизельным двигателем OM 460, обеспечивающим мощность до 375 кВт (510 л.с.), а также подходит для работы с топливом НАТО F-34.

В номенклатуре есть модели от 4x4 до 8x8, с защищенной кабиной или без нее, с одинарными или сдвоенными шинами и различными вариантами нормы выбросов. Фото: Daimler Truck

Zetros можно использовать как тягач полуприцепа с полной массой автопоезда до 120 тонн. Благодаря многочисленным решениям кузова машина адаптирована для решения широкого спектра транспортно-логистических задач.

Внимание привлечет и Mercedes-Benz Arocs 4042 AS 6x6 (421 л.с., коробка-автомат). Тяжелый тягач с двойными шинами и двойной лебедкой разрабатывался для транспортировки по бездорожью техники большой грузоподъемности. Он воспринимается силовиками как танковый тягач.

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Мощную двойную тросовую лебедку также можно использовать для восстановления сломанных транспортных средств и загрузки и разгрузки их на низкорамный прицеп.

Будут и другие версии, разработанные под нужды оборонных ведомств. Они привлекут внимание и будут способствовать еще большему росту заказов, поскольку в воздухе вместо благоухания морского бриза и лесной свежести уже чаще стелется пороховой угар.