Германия передает украинской армии грузовики Mercedes-Benz Zetros мощностью 428 л.с.

В правительстве ФРГ сообщили, что Вооруженным силам Украины уже передано 60 грузовиков Zetros. Их отправляют партиями примерно по 8 единиц.

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Грузовики производит концерн Daimler AG с 2008 года. Они используются для работы в условиях экстремального бездорожья. Есть версии эвакуатор, кран, мобильный генератор, самосвал, заправщик и т.д. Для военных делали бронированные версии – в частности, сухопутные войска Германии заказывали 110 бронированных версий Mercedes-Benz Zetros.

Автомобили капотной компоновки, обеспечивает быстрый доступ к двигателю для его ремонта и лучшую устойчивость автомобиля.

Все Mercedes-Benz Zetros имеют полный привод, колесную формулу 4х4 или 6х6. Дизельные двигатели могут являться мощностью 326 или 428 л.с. Также существуют версии с разной колесной базой.

Бронированный грузовик Zetros немецких военных. Фото из открытых источников



Модификация 4х4 имеет грузоподъемность 10 тонн, трехосная модель — более 16 тонн.