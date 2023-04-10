Німеччина передає українському війську вантажівки Mercedes-Benz Zetros потужністю 428 к.с.

В уряді ФРН повідомили, що Збройним силам України вже передали 60 вантажівок Zetros. Їх відправляють партіями по приблизно 8 одиниць.

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Вантажівки виготовляє концерн Daimler AG з 2008 року. Вони використовуються для роботи в умовах екстремального бездоріжжя. Існують версії евакуатор, кран, мобільний генератор, самоскид, заправник тощо. Для військових робили броньовані версії – зокрема, сухопутні війська Німеччини замовляли 110 броньованих версій Mercedes-Benz Zetros.

Автомобілі капотного компонування, він забезпечує швидкий доступ до двигуна для його ремонту та кращу стійкість автомобіля.

Усі Mercedes-Benz Zetros мають повний привід, колісну формулу 4х4 чи 6х6. Дизельні двигуни можуть бути потужністю 326 чи 428 к.с. Також існують версії з різною колісною базою.

Броньована вантажівка Zetros німецьких військових. Фото з відкритих джерел



Модифікація 4х4 має вантожопідйомність 10 тонн, тривісна модель — понад 16 тонн.