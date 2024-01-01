Немецкие солдаты будут ездить на Mercedes-Benz

По этому заказу автопроизводитель должен изготовить заявленное количество полноприводных транспортно-логистических автомобилей Mercedes-Benz Arocs, но их точное количество не разглашается. Технику по условиям контракта нужно поставить в течение года – до конца мая 2026-го.

Mercedes-Benz Arocs разработан для эксплуатации с высоким уровнем проходимости по бездорожью – на строительных площадках (см. демонстрационное видео внизу) или для логистических задач в оборонном секторе. Благодаря высокому дорожному просвету и прочному шасси он обеспечивает мощную основу для различных применений.

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Заказанная компанией BwFuhrparkService модель Arocs представляет собой трехосный логистический грузовик с полным приводом 6х6 и полезной нагрузкой до десяти тонн. Грузовик со стальными рессорами имеет водяной просвет до 0,9 метра для работы в болотистой местности или для движения по рекам.

Фото: Daimler Truck

Проверенный временем двигатель OM 470 выдает мощность 335 кВт/455 л.с. и крутящий момент до 2200 Нм. Все автомобили также оснащены автоматизированной механической коробкой передач PowerShift 3 и соответствуют действующему стандарту выбросов ЕС Euro VI.

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"В течение года мы выпустим трехзначное количество автомобилей Mercedes-Benz Arocs для BwFuhrparkService и оборудуем их для нужд Бундесвера вместе с нашим партнером Sonntag Fahrzeugbau. Затем мы будем оказывать поддержку нашими службами в течение многих лет, чтобы обеспечить постоянную готовность автомобилей к выполнению задач войска. Для солдат грузовик всегда должен работать без компромиссов на бездорожье, в непредсказуемых условиях", – подчеркнул руководитель отдела продаж оборонной продукции Daimler Truck Даниэль Циттель.

Фото: Daimler Truck

Заказанные Arocs 6x6 будут изготавливаться во франко-немецкой производственной сети. Мосты и трансмиссии поставляет завод Mercedes-Benz в Гаггенау. Двигатель OM 470 придет с завода двигателей в Мангейме и установлен на раму автомобиля на крупнейшем заводе грузовиков Mercedes-Benz Trucks. Соединение кабины водителя и шасси также осуществляется на заводе в Верти.

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В Мольсгайме, Франция, менее чем в 100 километрах от Верт-на-Рейне, производитель затем оснащает автомобили специальным военным оборудованием. Кроме того, там наносится базовое покрытие, устойчивое к химическим веществам и уменьшающее видимость в приборах ночного видения и тепловизорах.