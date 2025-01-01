Mercedes-Benz больше не планирует отказываться от двигателей внутреннего сгорания

Как отмечает Motor1, глава компании Ола Каллениус признал, что Mercedes-Benz пришлось “скорректировать курс” и сохранить двигатели внутреннего сгорания дольше, чем планировалось изначально. К слову, недавно о подобном намерении заявили руководители Audi.

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Каллениус заявил немецкому журналу Auto Motor und Sport, что “электрифицированные высокотехнологичные двигатели внутреннего сгорания будут работать дольше, чем изначально ожидалось”. Он не назвал точных сроков, но охарактеризовал стратегию сохранения ДВС оптимальным решением, поскольку внедрение электромобилей происходит слишком медленно.

“В нынешней ситуации, я думаю, что самый рациональный подход для известного производителя - это делать обе технологии и не пренебрегать ни одной из них”, — сказал глава Mercedes-Benz. Заявления именитых автопроизводителей об отходе от амбициозных целей по электромобилям усилил представление об общем спаде на рынке электрических авто.

Однако, рынок наоборот демонстрирует положительную динамику. Хотя это правда, что некоторые компании переживают трудности, в частности Mercedes-Benz, которая сообщила о падении на 23%, общий показатель продаж электромобилей вырос более чем на 25% в прошлом году. Всего было реализовано 17 миллионов EV. Так же растут продажи гибридных авто.

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В ежегодном обзоре электромобилей BloombergNEF, что продажи гибридных автомобилей и электромобилей, подключаемых к сети, вырастут на 25% в этом году по сравнению с 2024 годом, достигнув почти 22 миллионов единиц. Ожидаемо, почти две трети продаж электромобилей и плагин-гибридов приходятся на Китай.

Для Mercedes-Benz, а также Audi и BMW, Китай все еще остается крупнейшим рынком. Каллениус утверждает, что китайские покупатели “не просто используют свои автомобили, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Для многих это также вторая гостиная”. Возможно, это объясняет большую зависимость от экранов в последних моделях с треугольной звездой.

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Именно поэтому немецкое трио будет предлагать сочетание автомобилей с ДВС и электромобилей до 2030-х годов, чтобы удовлетворить как можно больше покупателей. Однако, до сих пор непонятно, как компании будут действовать в Европе, где с середины следующего десятилетия будет запрещена продажа новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Вероятно, автопроизводители надеются на отсрочку запрета, но руководители ЕС пока не идут на уступки.