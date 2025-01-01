Mercedes-Benz готовит рестайлинг сразу для трех кроссоверов

Как сообщает Carscoops, компания Mercedes-Benz активно обновляет свою линейку, чтобы все модели имели новый язык дизайна бренда. Обновления уже получили E-Class и CLA и теперь, похоже, очередь дошла до кроссоверов GLE, GLE Coupe и GLS.

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Все три модели получат одинаковое обновление, включающее новую решетку радиатора с рамкой, подобную той, что получил E-Class. Она имеет большие размеры и сетчатый дизайн и лишилась толстой горизонтальной полосы по обеим сторонам круглого значка.

Кроме того, машины можно будет узнать по новым фарам и фонарям со звездчатыми ДХО. Данный рестайлинг является попыткой Mercedes-Benz сделать кроссоверы более привлекательными в середине их жизненного цикла, поскольку в следующем году дебютирует новый BMW X5, что является прямым конкурентом для GLE и GLE Coupe.

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В то же время трехрядный GLS имеет прямую угрозу от нового Audi Q7, выход на рынок которого также состоится в 2026 году. Немецкий автопроизводитель обновил GLE и GLS в 2023 году и представил новые версии как модели 2024 модельного года, поэтому стоит ожидать, что эти новинки дебютируют как представители 2026, или 2027 модельного года.