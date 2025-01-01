Mercedes-Benz готує рестайлінг одразу для трьох кросоверів

Як повідомляє Carscoops, компанія Mercedes-Benz активно оновлює свою лінійку, аби всі моделі мали нову мову дизайну бренду. Оновлення вже отримали E-Class та CLA й тепер, схоже, черга дійшла до кросоверів GLE, GLE Coupe та GLS.

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Усі три моделі отримають однакове оновлення, що включає нову решітку радіатора з рамкою, подібну до тієї, що отримав E-Class. Вона має більші розміри та сітчастий дизайн й позбавилась товстої горизонтальної смуги з обох боків круглого значка.

Крім того, автівки можна буде впізнати за новими фарами й ліхтарями з зірчастими ДХВ. Даний рестайлінг є спробою Mercedes-Benz зробити кросовери більш привабливими в середині їх життєвого циклу, оскільки наступного року дебютує новий BMW X5, що є прямим конкурентом для GLE та GLE Coupe.

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Водночас трирядний GLS має пряму загрозу від нового Audi Q7, вихід на ринок якого також відбудеться у 2026 році. Німецький автовиробник оновив GLE та GLS у 2023 році й представив нові версії як моделі 2024 модельного року, тому варто очікувати, що ці новинки дебютують як представники 2026, або 2027 модельного року.