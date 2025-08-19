В Запорожье продают Mercedes-Benz 190 в идеальном состоянии за криптовалюту

В свое время Mercedes-Benz 190, который еще называли “беби-бенцом”, был бестселлером на рынке автомобилей. Ведь это был первый компактный Mercedes-Benz в истории бренда, который выпускался с начала 1982 года по 1993 год.

Украинский владелец такого Mercedes-Benz 190 из Запорожья продает очень хорошо сохранившийся экземпляр на сайте автопродаж AutoRIA. И если большинство таких авто находятся в плачевном состоянии, то этот – почти как новый.

Этот Mercedes-Benz 190 в кузове W201 – в австралийской версии, был выпущен в 1991 году.

Под капотом – двухлитровый бензиновый двигатель с механическим инжектором Bosch 2,0. Он развивает мощность в 122 л.с. (90 кВт). 4-ступенчатая автоматическая коробка передач работает идеально, включая спорт-режим и кикдаун.

Кузов – в заводской краске сине-черный металлик, салон – бежевый кремовый. Выглядит почти как новый. На одометре – 204 тысячи километров, причем владелец утверждает, что цифры оригинальные. Стекла родные, включая лобовое без трещин и паутины. Установлены редкие брызговики.

В общем видно, что владелец вложил в машину очень много средств и времени. Впрочем, сейчас он его продает или меняет на электромобиль.

За Mercedes-Benz 190 просит всего 8500 долларов США – немного за такой раритет в идеальном состоянии. Продавец принимает средства в криптовалюте и может доставить машину в любой уголок Украины или даже организовать доставку за границу.

В Украине продают немного таких автомобилей. Цены зависят от состояния – наиболее похожие на металлолом продают за 1000 долларов, зато за хорошо сохранившийся Mercedes-Benz 190 с дизельным двигателем в Кривом Роге хотят $8300.