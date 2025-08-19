Как выглядит одометр Škoda Octavia, которая проехала миллион километров

Недавно с дилером Škoda в Исландии связался фермер Йомундур Оласон. Ему было интересно узнать, что Škoda Octavia будет отображать на приборной панели после пробега одного миллиона километров. Его автомобиль первого поколения с 2,0-литровым бензиновым двигателем как раз должен был достичь этой отметки. Дилер не знал ответа, поскольку никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным, поэтому они вместе посмотрели.

Йомундур провел много часов за рулем своей Octavia, хотя чаще всего он ездил из дома к своей пастушьей ферме в Боргарфьордюре. Также он путешествовал по Исландии: "Я побывал во многих уголках Исландии и имею приятные воспоминания об этих поездках. Мое самое длинное путешествие с Octavia было около тысячи километров, когда я посетил Вестфьорды. Я однозначно рекомендую остановиться возле водопада Диньянди", – говорит он.

Он начал ездить на Octavia в 2007 году, хотя автомобилем с 2003 года пользовалась его жена. "Это была моя первая Škoda. У меня было несколько автомобилей раньше, но ни одна из них не имела таких низких эксплуатационных расходов и такой надежности. Позже я начал использовать Octavia как рабочий автомобиль - и только тогда понял, какая это удивительная машина", - вспоминает исландский фермер.

Путешествие по Исландии

Автомобиль требовал только регулярного технического обслуживания, а технические проблемы случались редко. "Такую надежность нечасто встретишь. Octavia просто продолжала ехать, несмотря ни на что", - говорит Йомундур. Хотя прочная конструкция, безусловно, является частью формулы, регулярное обслуживание так же важно для достижения такого высокого пробега.

"Регулярное техническое обслуживание является чрезвычайно важным. Вы должны следить за такими вещами, как амортизаторы, радиаторы и тормоза. Стиль вождения также имеет значение - я всегда был осторожным, чтобы не превышать обороты двигателя. Я никогда не превышал 3000 об/мин. Я также использовал только высококачественное масло и менял его примерно каждые 30 000 километров", - объясняет Йомундур.

Исландский пастух Йомундур Оласон за своей Škoda Octavia

Несмотря на то, что может показаться деликатным отношением, Octavia пришлось выдерживать суровый климат Исландии и ежедневные требования профессии ее владельца. Йомундур ездил при любых погодных условиях, преодолевал гравийные дороги и даже время от времени перевозил овец. Однако, что невероятно, автомобиль до сих пор сохранил свой оригинальный двигатель, трансмиссию и даже сцепление. По словам Йомундура, ключом к долговечности является уважение к машине и внимание к мелким проблемам, прежде чем они превратятся в большие.

Итак, что произошло после преодоления отметки в один миллион километров? На приборной панели гордо выстроились шесть девяток - одометр просто не был рассчитан на семизначные числа. Но это не приглушило радости Йомундура. Наоборот - он сиял от гордости, достигнув такой легендарной вехи. "Это был невероятный момент для меня, а путешествие к ней было чистым удовольствием. Я оставил машину себе, даже когда все говорили мне обменять ее на новую. Я всегда знал, что она доживет до миллиона".

999 999 км на Octavia

В конце концов, Йомундур заменил свою машину, оставшись верным как бренду, так и модели, и теперь ездит на новой Škoda Octavia. Его старую Octavia с впечатляющим пробегом легко можно было бы разместить в музее после такого обслуживания, но ее путешествие еще не закончилось. Она будет использоваться в средней школе в столице Исландии Рейкьявике для изучения механики в рамках программы автомобильной инженерии.