Як виглядає одометр Škoda Octavia, яка проїхала мільйон кілометрів

Нещодавно з дилером Škoda в Ісландії зв'язався фермер Йомундур Оласон. Йому було цікаво дізнатися, що Škoda Octavia відображатиме на приладовій панелі після пробігу одного мільйона кілометрів. Його автомобіль першого покоління з 2,0-літровим бензиновим двигуном саме мав досягти цієї позначки. Дилер не знав відповіді, оскільки ніколи раніше не стикався з чимось подібним, тому вони разом подивилися.

Йомундур провів багато годин за кермом своєї Octavia, хоча найчастіше він їздив з дому до своєї вівчарської ферми в Боргарфйордюрі. Також він подорожував Ісландією: «Я побував у багатьох куточках Ісландії і маю приємні спогади про ці поїздки. Моя найдовша подорож з Octavia була близько тисячі кілометрів, коли я відвідав Вестфьорди. Я однозначно рекомендую зупинитися біля водоспаду Діньянді», – каже він.

Він почав їздити на Octavia у 2007 році, хоча автомобілем з 2003 року користувалася його дружина. «Це була моя перша Škoda. У мене було кілька автомобілів раніше, але жодна з них не мала таких низьких експлуатаційних витрат і такої надійності. Пізніше я почав використовувати Octavia як робочий автомобіль — і лише тоді зрозумів, яка це дивовижна машина», — згадує ісландський фермер.

Подорож Ісландією

Автомобіль потребував лише регулярного технічного обслуговування, а технічні проблеми траплялися рідко. «Таку надійність нечасто зустрінеш. Octavia просто продовжувала їхати, незважаючи ні на що», — каже Йомундур. Хоча міцна конструкція, безумовно, є частиною формули, регулярне обслуговування так само важливе для досягнення такого високого пробігу.

«Регулярне технічне обслуговування є надзвичайно важливим. Ви повинні стежити за такими речами, як амортизатори, радіатори та гальма. Стиль водіння також має значення — я завжди був обережним, щоб не перевищувати оберти двигуна. Я ніколи не перевищував 3000 об/хв. Я також використовував лише високоякісну оливу та міняв її приблизно кожні 30 000 кілометрів», — пояснює Йомундур.

Ісландський вівчар Йомундур Оласон за своєю Škoda Octavia

Незважаючи на те, що може здатися делікатним ставленням, Octavia довелося витримувати суворий клімат Ісландії та щоденні вимоги професії її власника. Йомундур їздив за будь-яких погодних умов, долав гравійні дороги і навіть час від часу перевозив овець. Проте, що неймовірно, автомобіль досі зберіг свій оригінальний двигун, трансмісію і навіть зчеплення. За словами Йомундура, ключем до довговічності є повага до машини та увага до дрібних проблем, перш ніж вони перетворяться на великі.

Отже, що сталося після подолання позначки в один мільйон кілометрів? На приладовій панелі гордо вишикувалися шість дев'яток — одометр просто не був розрахований на семизначні числа. Але це не приглушило радості Йомундура. Навпаки — він сяяв від гордості, досягнувши такої легендарної віхи. «Це був неймовірний момент для мене, а подорож до неї була чистим задоволенням. Я залишив машину собі, навіть коли всі казали мені обміняти її на нову. Я завжди знав, що вона доживе до мільйона».

999 999 км на Octavia

Зрештою, Йомундур замінив свою машину, залишившись вірним як бренду, так і моделі, і тепер їздить на новій Škoda Octavia. Його стару Octavia з вражаючим пробігом легко можна було б розмістити в музеї після такого обслуговування, але її подорож ще не закінчилася. Вона буде використовуватися у середній школі в столиці Ісландії Рейк'явіку для вивчення механіки в рамках програми автомобільної інженерії.