Комбайн за мільйон доларів привезли в Україну: за що такі гроші

За словами генерального директора компанії "Агротерра" Костянтина Хоменка, ціна нової машини залежить від комплектації.

Спеціалізований ресурс з агротематики Traktorist.ua з посиланням на слова керівника «Агротеррі» стверджує, що New Holland CR11 з 15-метровою жаткою коштує майже 1 мільйон євро.

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"Цей комбайн не може бути дешевим. Раніше був рекорд, коли комбайном New Holland за 8 годин намололи близько 800 тонн пшениці. Кажуть, що CR11 може не на 50%, а в понад два рази перевищити цей рекорд – тобто намолотити до 200 тонн на годину. Побачимо", – сказав Костянтин Хоменко.

Фото: New Holland

Новачок українського ринку зернозбиральних машин отримав 15,9-літровий двигун FPT Cursor 16, максимальна потужність якого 775 к.с. (номінальна — 689 к.с.). У нього дуже великий бункер, який дозволяє довгий час працювати без вивантаження зерна в кузов автомобіля.

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Процес дійсно швидкий. Маючи об'ємом 20 000 л та швидкість вивантаження 210 л/с, він всього за півтори хвилини (95,2 сек.) вивільняє бункер зерна і знову йде в поле.

Для покращеного обмолоту та сепарації розробники встановили два поздовжні ротори діаметром 610 мм з подовженою конструкцією. Втратам зерна запобігає система TwinClean з двома решітками загальною площею 7,6 кв.м і потужним вентилятором.

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Робоче місце комбайнера в кабіні нового покоління відповідає найсучаснішим стандартам ергономіки та комфорту. Мова не лише про преміальне сидіння чи клімат-контроль.

Фото: New Holland

Оператор отримує дистанційне керування ключовими функціями, як від реверсів роторів, налаштування шнека та подрібнювача.