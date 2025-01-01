Комбайн за миллион долларов привезли в Украину: за что такие деньги

По словам генерального директора компании “Агротерра” Константина Хоменко, цена новой машины зависит от комплектации.

Специализированный ресурс по агротематике Traktorist.ua со ссылкой на слова руководителя "Агротерры" утверждает, что New Holland CR11 с 15-метровой жаткой стоит почти 1 миллион евро.

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"Этот комбайн не может быть дешевым. Ранее был рекорд, когда комбайном New Holland за 8 часов намолотили около 800 тонн пшеницы. Говорят, что CR11 может не на 50%, а более чем в два раза превысить этот рекорд – то есть намолотить до 200 тонн в час. Посмотрим", – сказал Константин Хоменко.

Фото: New Holland

Новичок украинского рынка зерноуборочных машин получил 15,9-литровый двигатель FPT Cursor 16, максимальная мощность которого 775 л.с. (номинальная - 689 л.с.). У него очень большой бункер, который позволяет долгое время работать без выгрузки зерна в кузов автомобиля.

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Процесс действительно быстрый. Имея объемом 20 000 л и скорость выгрузки 210 л/с, он всего за полторы минуты (95,2 сек.) высвобождает бункер зерна и снова идет в поле.

Для улучшенного обмолота и сепарации разработчики установили два продольных ротора диаметром 610 мм с удлиненной конструкцией. Потери зерна предотвращает система TwinClean с двумя решетками общей площадью 7,6 кв. м и мощным вентилятором.

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Рабочее место комбайнера в кабине нового поколения соответствует самым современным стандартам эргономики и комфорта. Речь не только о премиальном сиденье или климат-контроле.

Фото: New Holland

Оператор получает дистанционное управление ключевыми функциями, как вот реверсов роторов, настройки шнека и измельчителя.