Уникальный системный трактор с разнообразным навесным оборудованием может пахать, сеять, вносить удобрения и убирать урожай. Все эти возможности немецкого Nexat перед запуском в серийное производство тестируются в Черкасской и Киевской областях.

В Черкасской области проходит сбор урожая с помощью уникального немецкого трактора Nexat. Он получил золотую медаль на конкурсе Agritechnica 2022 г. Innovation Awards за свою революционную систему сменных модулей.

NEXAT – это трактор со сменными конструкциями, спроектированный в Германии. Пока это не серийная продукция, но рабочая. В настоящее время компания, разработавшая это уникальное транспортное средство, продолжает его испытание и усовершенствование. Серийное производство начнется через несколько лет.

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Испытания трактора NEXAT проводятся в Германии и Украине, причем они не прекращаются и во время войны. На полях Черкасской области NEXAT собирает урожай зерновых. На презентационном видео компании можно увидеть украинскую дорогу и грузовики с черкасскими номерами.

Уникальность NEXAT в том, что с его помощью могут проводиться все работы в растениеводстве – от обработки почвы, посева и внесения удобрений до уборки. Такой подход существенно экономит средства фермера – ведь ему не нужно покупать разную технику для отдельных работ – достаточно лишь навесного оборудования.

Системный трактор NEXAT разработан как автономная машина и оснащен системой мониторинга окружающей среды. Контролирование процессов осуществляется с вращающейся на 270° кабины. Это создает основу для полностью автоматизированной эксплуатации машины и позволяет управлять транспортным средством вручную только при транспортировке. Орудия размещаются между четырьмя крупными гусеничными блоками, которые можно вращать на 90° для езды по дорогам. NeXaT двигается двумя независимыми, оснащенными генераторами дизельными двигателями мощностью 400 кВт/545 л.с. каждый. Трактор может переоснащаться для использования с альтернативными технологиями привода, такими как топливные элементы.

Емкость зернового бункера составляет 36 м3, таким образом отпадает необходимость использования перегрузочных прицепов при обычной длине поля. Перегрузка зерна может происходить на полосе разворота; при скорости разгрузки 600 л/с этот процесс занимает около минуты. Таким образом, комбинация NEXAT-NexCo выходит на новый уровень производительности обмолота. При этом несущее транспортное средство может использоваться круглый год.