Унікальний системний трактор з різноманітним навісним обладнанням може орати, сіяти, вносити добрива та збирати урожай. Всі ці можливості німецького Nexat перед запуском в серійне виробництво тестуються на Черкащині та Київщині.

На Черкащині проходить збір урожаю за допомогою унікального німецького трактора Nexat. Він отримав золоту медаль на конкурсі Agritechnica 2022 Innovation Awards за свою революційну систему змінних модулів.

NEXAT – це трактор зі змінними конструкціями, який спроєктовано в Німеччині. Поки що це не серійна продукція, однак робоча. Наразі компанія, яка розробила цей унікальний транспортний засіб, продовжує його випробування та вдосконалення. Серійне виробництво почнеться через кілька років.

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Випробування трактора NEXAT проводяться в Німчеччині та Україні, причому вони не припиняються і під час війни. Наразі на полях Черкаської області NEXAT збирає врожай зернових. На презентаційному відео компанії можна помітити українську дорогу та вантажівки з черкаськими номерами.

Унікальність NEXAT в тому, що за його допомогою якого можуть проводитися всі роботи в рослинництві – від обробки ґрунту, посіву та внесення добрив до збирання. Такий підхід суттєво заощаджує кошту фермера – адже йому не потрібно купувати різні техніку для окремих робіт – достатньо лише навісного обладнання.

Системний трактор NEXAT спроектований як автономна машина та оснащений системою моніторингу навколишнього середовища. Контролювання процесів здійснюється з обертової на 270 ° кабіни. Це створює основу для повністю автоматизованої експлуатації машини та дозволяє керувати транспортним засобом вручну лише під час транспортування. Знаряддя розміщуються між чотирма великими гусеничними блоками, які можна повертати на 90° для їзди дорогами. NeXaT рухається двома незалежними, оснащеними генераторами дизельними двигунами потужністю 400 кВт / 545 к.с. кожен. Трактор може переоснащуватись для використання з альтернативними технологіями приводу, такими як паливні елементи.

Місткість зернового бункера становить 36 м3, таким чином відпадає необхідність використання перевантажувальних причепів при звичайній довжині поля. Перевантаження зерна може відбуватися на смузі розвороту; при швидкості розвантаження 600 л/с цей процес займає близько хвилини. Таким чином, комбінація NEXAT-NexCo виходить на новий рівень продуктивності обмолоту. При цьому несучий транспортний засіб може використовуватися цілий рік.