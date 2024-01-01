Футуристический комбайн New Holland CR11 будет работать в Украине

Машина уже в пути. Эксперты считают появление такого комбайна настоящим прорывом в производительности и эффективности сбора урожая. Об этом говорится на странице "Агротерра" в Facebook и украинского представительства New Holland.

Появлению премьерной зерноуборочной машины в Украине предшествовала немалая подготовительная работа, завершившаяся несколькими мероприятиями. В нынешнем январе специалисты компании и ее клиенты-аграрии посетили завод по производству зерноуборочных комбайнов и кормозаготовительной техники New Holland в Зедельгеме, Бельгия.

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А в середине февраля специалисты отбыли в учебный центр, где овладевают навыками сервисного сопровождения и гарантийного ремонта комбайна New Holland CR11 и жатки MacDon. Цель одна – владельцы такой техники должны иметь сервисно-гарантийную поддержку практически 24/7.

Учиться в любом возрасте престижно. Фото: Агротерра

Новинка прошлого года CR11 создана для достижения нескольких важных показателей. В первую очередь речь идет о максимальной производительности выработки, защите качества обмолоченного зерна без повреждения его структуры, минимизации потерь и снижении затрат на уборку урожая.

Тестовые испытания комбайна в различных регионах, климатических зонах и пестрой урожайности зерновых массивов показали революционные показатели, поднимающие урожайность на новый уровень рентабельности благодаря многолетним разработкам.

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Комбайн имеет зерновой бункер объемом 20'000 литров и 15,9-литровый двигатель FPT Cursor 16 мощностью 775 л. с. У него гидростатистическая трансмиссия, система обмолота Twin RotorTM и роторы диаметром 610 и длиной 3600 мм.

Техника современная, довольно инновационная и знания у инженеров сервисной службы должны быть соответствующие. Фото: Агротерра

Рабочий орган здесь сменный. Для классических зерновых используется ленточная жатка, что за один проход охватывает полосу в 15 метров. Для более поздней поры сбора кукурузы в осенний сезон используется 16-строчная жатка.

В хозяйстве какого региона уже во время нынешней жатвы будет работать комбайн New Holland CR11, еще не сообщается.