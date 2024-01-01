Футуристичний комбайн New Holland CR11 працюватиме в Україні

Машина уже в дорозі. Експерти вважають появу такого комбайна справжнім проривом у продуктивності та ефективності збирання врожаю. Про це йдеться на сторінці "Агротерра" в Facebook та українського представництва New Holland.

Появі прем’єрної зернозбиральної машини в Україні передувала чимала підготовча робота, що завершилася кількома заходами. У нинішньому січні спеціалісти компанії та її клієнти-аграрії відвідали завод з виробництва зернозбиральних комбайнів і кормозаготівельної техніки New Holland у Зедельгемі, Бельгія.

Читайте також Універсальний комбайн, який замінить усю сільгосптехніку, збирає врожай в Україні

А у середині лютого спеціалісти відбули до навчального центру, де опановують навички сервісного супроводу та гарантійного ремонту комбайна New Holland CR11 та жатки MacDon. Мета одна – власники такої техніки повинні мати сервісно-гарантійну підтримку практично 24/7.

Навчатися у будь-якому віці престижно. Фото: Агротерра

Новинка минулого року CR11 створена для досягнення кількох важливих показників. В першу чергу мова йде про максимальну продуктивність виробітку, захист якості обмолоченого зерна без пошкодження його структури, мінімізацію втрат і зниження витрат на збирання врожаю.

Тестові випробування комбайна в різних регіонах, кліматичних зонах та строкатої урожайності зернових масивів показали революційні показники, що підіймають врожайність на новий рівень рентабельності завдяки багаторічним розробкам.

Читайте також Які нові комбайни, трактори та причепи показали на днях поля "Агро Вінниця"

Комбайн має зерновий бункер об’ємом 20’000 літрів і 15,9-літровий двигун FPT Cursor 16 потужністю 775 к. с. У нього гідростатистична трансмісія, система обмолоту Twin RotorTM та ротори діаметром 610 та довжиною 3600 мм.

Техніка сучасна, доволі інноваційна і знання в інженерів сервісної служби мають бути відповідні. Фото: Агротерра

Робочий орган тут змінний. Для класичних зернових використовується стрічкова жатка, що за один прохід охоплює смугу в 15 метрів. Для пізнішої пори збору кукурудзи в осінній сезон використовується 16-рядкова жатка.

В господарстві якого регіону вже під час цьогорічних жнив працюватиме комбайн New Holland CR11, ще не повідомляється.