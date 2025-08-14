Škoda показала більше деталей наступної Octavia

Після презентації профілю компанія Škoda поділилась новим тизером концепту, на якому видно крупний план авто. На кадрах помітно, що автівка має T-подібні задні ліхтарі та похилу лінію даху з розділеним спойлером.

Інші особливості включають дизайн бампера та нову інтерпретацію середньої стійки, яка з'єднується із задньою частиною кузова.

“Мене надихнули деякі деталі з минулих улюблених моделей Škoda, таких як Yeti або Roomster”, — розповів дизайнер екстер'єру Чонгін Кім. Чеський автовиробник додав, що Vision O являє собою наступний крок в еволюції дизайнерської мови Modern Solid, що зосереджений на вдосконаленій аеродинаміці.

Нова зовнішність також вирізняється значно меншою кількістю “декоративних” елементів стилю. Даніель Едр, керівник проєкту Vision O, сказав, що метою концепту є “повернення до коріння” Octavia. “На мою думку, простий та цілеспрямований дизайн автомобіля значною мірою запозичує перше та друге покоління Octavia, повертаючись до коріння моделі, яке, перш за все, полягає у функціональності”, — додав він.

