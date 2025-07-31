Škoda показала нову електричну Octavia: фото

На попередніх зображеннях, якими поділився чеський автовиробник, видно чіткі лінії фар та аеродинамічні вигини кузова. Ключові особливості включають круто нахилене лобове скло та плавно похилу лінію даху — дизайнерські рішення, притаманні усім моделям Škoda.

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Загалом, силует авто залишається вірним загальній формі поточної Octavia, але вирізняється новим світловим підписом, що відповідає новій мові дизайну бренду під назвою “Modern Solid”. Компанія зазначила, що універсали Superb та Octavia є одними з найбільш продаваних моделей у світі, тому Škoda прагне продовжити традицію універсалів у майбутньому.

Як зазначає Autocar, спочатку автовиробник планував випустити електричну версію універсала Octavia на основі поточної електричної архітектури MEB від Volkswagen Group. Однак, за словами очільник бренду Клауса Цельмера, натомість вона буде базуватися на архітектурі SSP, яка зараз перебуває на етапі розробки.

Неофіційний тизер електричної Škoda Octavia (Джерело: Autocar)

Дебют електричної Škoda Octavia очікується до кінця десятиліття. Вона дебютує разом з Volkswagen ID Golf. Очікується, що електрична Octavia позначить точку, де почнуть зближуватися моделі бренду з двигунами внутрішнього згоряння та повністю електричні моделі.

До сьогодні електромобілі Škoda існували в паралельному модельному ряді, оскільки бренд надає пріоритет вибору споживачів і продовжуватиме це робити. Це говорить про те, що гібридний універсал Octavia з двигуном внутрішнього згоряння продовжуватиме продаватися, оскільки Škoda поступово впроваджує акумуляторні електромобілі у свої більш звичні модельні ряди.

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Також компанія веде розробку бюджетного електрокросовера Epiq, котрий буде близнюком Volkswagen ID.2 й Cupra Raval, а також трирядного позашляховика, що стане серійною версією концепту Vision 7S. Наразі він має кодову назву Space й, як очікується, стане найдорожчим автомобілем бренду в поточній лінійці.