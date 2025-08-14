Škoda показала больше деталей следующей Octavia

После презентации профиля, компания Škoda поделилась новым тизером концепта, на котором видно крупный план экстерьера. На кадрах заметно, что автомобиль имеет T-образные задние фонари и наклонную линию крыши с разделенным спойлером.

Другие особенности включают дизайн бампера и новую интерпретацию средней стойки, которая соединяется с задней частью кузова.

“Меня вдохновили некоторые детали из прошлых любимых моделей Škoda, таких, как Yeti или Roomster”, — рассказал дизайнер экстерьера Чонгин Ким. Чешский автопроизводитель добавил, что Vision O представляет собой следующий шаг в эволюции дизайнерского языка Modern Solid, что сосредоточен на усовершенствованной аэродинамике.

Новая внешность также отличается значительно меньшим количеством “декоративных” элементов стиля. Даниэль Эдр, руководитель проекта Vision O, сказал, что целью концепта является “возвращение к корням” Octavia. “По моему мнению, простой и целенаправленный дизайн автомобиля в значительной степени заимствует первое и второе поколение Octavia, возвращаясь к корням модели, которое, прежде всего, заключается в функциональности”, — добавил он.

