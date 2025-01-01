Как будет выглядеть самый маленький электромобиль Škoda под названием Epiq: фото

Изображение Auto Express позволяют увидеть, как будет выглядеть будущий компактный кроссовер. Дизайнеры предоставили автомобилю последний язык дизайна бренда под названием “Modern Solid” с передней частью “Tech Deck” с рядом датчиков систем помощи водителю. Epiq был анонсирован в 2024 году, когда руководитель Škoda Клаус Цельмер сказал: “Мы прислушались к нашим клиентам и понимаем, что они ищут привлекательные варианты, поэтому мы расширяем наше портфолио электромобильности в этом популярном сегменте”.

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Epiq будет иметь более короткую колесную базу, чем другие внедорожники бренда, а также сокращенные передний и задний свесы. Его пропорции должны позволить ему попасть в сегмент, который сейчас занимают бюджетные альтернативы, такие как Citroen e-C3 и будущий BYD Atto 2, а также более премиальные предложения, такие как MINI Aceman и Volvo EX30. Концепт Epiq имел длину 4,1 метра – значительно короче 4,5-метровый Elroq.

Ожидается, что несмотря на свою компактность, модель будет иметь продвинутое багажное пространство объемом 490 литров, поскольку Škoda не планирует жертвовать своей репутацией производителя практичных автомобилей. Кроссовер будет использовать платформу MEB-Small вместе с будущими Volkswagen ID.2 и Cupra Raval, а значит будет иметь передний привод.

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Кроме платформы MEB-Small, Epiq будет использовать тот же выбор аккумуляторов емкостью 38 и 56 кВт-ч, что и аналогичные модели VW и Cupra, причем больший из двух агрегатов обещает запас хода до 400 километров. Ожидается, что стоимость нового Škoda Epiq составит в пределах 25 000 евро. Презентация новинки запланирована на вторую половину 2026 года.