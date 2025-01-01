Полиция Кривого Рога получила семь новеньких Škoda и Renault

Как сообщил на своей странице глава обороны города Александр Вилкул, сегодня пятая часть полицейских отбыла на фронт вместе с автомобилями, стоявших на балансе районного управления полиции Кривого Рога.

Новая техника должна повысить мобильность работы органа правопорядка в организации мер безопасности и противостоянии любым противоправным проявлениям. Техника новая, оформлена в соответствии с ведомственным стилем.

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Кроме систем радиосвязи, на все машины установлена специальная световая и звуковая атрибутика.

Фото: мэрия Кривого Рога

Какие автомобили вручены:

Škoda Octavia – 2 единицы;

Škoda Scala – 4 единицы;

Renault Duster – 1 единица.

Это не первая помощь громады местному органу правопорядка. С начала полномасштабной войны город передал полиции 14 автомобилей.

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Всего с 2022 года на нужды полиции Кривого Рога из городского бюджета выделено более 98 миллионов гривен. Эти средства направлены как на приобретение спецтехники, ремонт помещений, закупку оргтехники, дронов, радиостанций, катера, так и на техническое обслуживание транспорта.

Фото: мэрия Кривого Рога