Поліція Кривого Рогу отримала сім новеньких Škoda та Renault

Як повідомив на своїй сторінці очільник оборони міста Олександр Вілкул, сьогодні п'ята частина поліцейських відбула на фронт разом з автомобілями, що стояли на балансі районного управління поліції Кривого рогу.

Натомість придбали нову техніку, яка має підвищити мобільність роботи органу правопорядку в організації заходів безпеки та протистоянні будь-яким протиправним проявам.

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Окрім систем радіозв’язку, на всі машини встановлено спеціальну світлову та звукову атрибутику.

Фото: мерія Кривого Рогу

Які автомобілі вручено:

Škoda Octavia – 2 одиниці;

Škoda Scala – 4 одиниці;

Renault Duster – 1 одиниця.

Це не перша допомога громади місцевому органу правопорядку. З початку повномасштабної війни місто передало поліції 14 автомобілів.

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Загалом із 2022 року на потреби поліції Кривого Рогу з міського бюджету виділено понад 98 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовано як на придбання спецтехніки, ремонт приміщень, закупівлю оргтехніки, дронів, радіостанцій, катера, так і на технічне обслуговування транспорту.

Фото: мерія Кривого Рогу