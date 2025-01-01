Поліція Кривого Рогу отримала сім новеньких Škoda та Renault

ФОТО: мерія Кривого Рогу|
Усі машини нові, в поліцейській лівреї та з відповідною атрибутикою спецсигналів
Як повідомив на своїй сторінці очільник оборони міста Олександр Вілкул, сьогодні п'ята частина поліцейських відбула на фронт разом з автомобілями, що стояли на балансі районного управління поліції Кривого рогу.
Натомість придбали нову техніку, яка має підвищити мобільність роботи органу правопорядку в організації заходів безпеки та протистоянні будь-яким протиправним проявам.
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Окрім систем радіозв’язку, на всі машини встановлено спеціальну світлову та звукову атрибутику.
Фото: мерія Кривого Рогу
Які автомобілі вручено:
- Škoda Octavia – 2 одиниці;
- Škoda Scala – 4 одиниці;
- Renault Duster – 1 одиниця.
Це не перша допомога громади місцевому органу правопорядку. З початку повномасштабної війни місто передало поліції 14 автомобілів.
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Загалом із 2022 року на потреби поліції Кривого Рогу з міського бюджету виділено понад 98 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовано як на придбання спецтехніки, ремонт приміщень, закупівлю оргтехніки, дронів, радіостанцій, катера, так і на технічне обслуговування транспорту.
Фото: мерія Кривого Рогу