Как выглядит коммерческий автомобиль на базе Škoda Enyaq: фото

Как пишет Carscoops, Škoda добавляет практический подход к своей полностью электрической линейке с новой коммерческой версией Enyaq. Эта модель под названием Enyaq Cargo превращает знакомый внедорожник в легкий коммерческий автомобиль (LCV) с двумя сиденьями и большим грузовым отсеком сзади.

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Автомобиль создан специально для Великобритании и присоединится к коммерческим автопаркам по всей стране в ближайшее время. Сообщается, что переоборудованием Enyaq занималась компания Strong Plastic Products Ltd. Ключевые изменения включают удаление заднего сиденья и установку нового модульного грузового отсека, изготовленного из прочных и легких пластиковых материалов.

Сиденья и грузовое пространство имеют специальную перегородку с небольшим окном. В то же время задние оставили на месте, но их сильно затонировали и убрали стеклоподъемники. Из-за этого внешне Enyaq Cargo почти не отличается от серийного электромобиля. Коммерческая версия создана на базе одномоторного Enyaq 85 или двухмоторной модели SportLine 85x. В обоих случаях выходная мощность трансмиссии составляет 210 кВт (286 л.с.).

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Оба варианта используют аккумуляторную батарею емкостью 77 кВт-ч, что обеспечивает запас хода по циклу WLTP до 578 км для заднеприводной модели и 534 км для полноприводной версии. Первый в истории электрический LCV от Škoda будет доступен исключительно для владельцев автопарков. Цена будет начинаться от 44 310 фунтов стерлингов ($59 700) за Škoda Enyaq 85, тогда как за переоборудование Cargo нужно будет доплатить еще 1 815 фунтов стерлингов (2 500 долларов).