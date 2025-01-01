Як виглядає комерційний автомобіль на базі Škoda Enyaq: фото

Як пише Carscoops, Škoda додає практичний підхід до своєї повністю електричної лінійки з новою комерційною версією Enyaq. Ця модель під назвою Enyaq Cargo перетворює знайомий позашляховик на легкий комерційний автомобіль (LCV) з двома сидіннями та великим вантажним відсіком позаду.

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Автівка створена спеціально для Великої Британії й доєднається до комерційних автопарків по всій країні найближчим часом. Повідомляється, що переобладнанням Enyaq займалася компанія Strong Plastic Products Ltd. Ключові зміни включають видалення заднього сидіння та встановлення нового модульного вантажного відсіку, виготовленого з міцних та легких пластикових матеріалів.

Сидіння й вантажний простір мають спеціальну перегородку з невеликим вікном. Водночас задні залишили на місці, але їх сильно затонували та прибрали склопідіймачі. Через це ззовні Enyaq Cargo майже не відрізняється від серійного електромобіля. Комерційна версія створена на базі одномоторного Enyaq 85 або двомоторної моделі SportLine 85x. В обох випадках вихідна потужність трансмісії становить 210 кВт (286 к.с.).

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Обидва варіанти використовують акумуляторну батарею ємністю 77 кВт-год, що забезпечує запас ходу за циклом WLTP до 578 км для задньопривідної моделі та 534 км для повнопривідної версії. Перший в історії електричний LCV від Škoda буде доступний виключно для власників автопарків. Ціна починатиметься від 44 310 фунтів стерлінгів ($59 700) за Škoda Enyaq 85, тоді як за переобладнання Cargo потрібно буде доплатити ще 1 815 фунтів стерлінгів (2 500 доларів).