Новый электроседан Mercedes-AMG совершил кругосветное путешествие и установил 25 рекордов

Как пишет Motor1, на самом деле Mercedes-AMG проводила испытания на трассе Нардо в Италии. Для установления рекорда автопроизводитель создал специальную команду, включавшую 17 гонщиков, в частности действующего гонщика Формула 1 Джорджа Рассела.

Читайте также: Под капотами Mercedes-Benz появятся двигатели BMW

Компания представила на треке два концепта MG GT XXS, которые отправились в путь одновременно. На завершение программы понадобилось 3177 кругов, или 7 дней, 13 часов, 24 минуты и 7 секунд, и это был не единственный рекорд, который побил немецкий автопроизводитель.

В течение той недели он установил 25 рекордов на дальние дистанции, включая рекорд наибольшего расстояния, преодоленного электромобилем за 24 часа. AMG проехал 3404 мили за день, побив предыдущий рекорд на более чем 940 миль. Он также преодолел 25 000 миль менее чем за восемь дней.

Отмечается, что пилоты поддерживали постоянную скорость на уровне 300 км/ч. По мнению инженеров она обеспечивала лучший баланс между производительностью и зарядом аккумуляторов. Водители останавливались только для зарядки, мощность которой в среднем составляла 850 кВт. Испытания имело целью смоделировать нагрузки, которые может испытать силовой агрегат.

Также интересно: В Запорожье продают Mercedes-Benz 190 в идеальном состоянии за криптовалюту

800-вольтовая платформа, которую готовит Mercedes, AMG.EA, использует три аксиально-поточных двигателя, размещены в двух электрических приводных блоках, которые питают все четыре колеса с помощью жидкостно-охлажденного аккумулятора. Совокупная мощность составляет более 1360 лошадиных сил.