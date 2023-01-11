Он очень похож на прототип EQG, но есть некоторые небольшие изменения в этом автомобиле.

Mercedes-Benz EQG дебютировал как концепт, а позже появился как управляемый прототип. Однако эти шпионские снимки наша первая возможность увидеть его во время холодной погоды.

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Команда разработчиков покрывает электрический внедорожник черно-синей оболочкой, имеющей общую цветовую схему с покрытием на прототипе, но другой рисунок. Вместо предварительного дизайна меха гепарда теперь есть нечто, что выглядит как смесь топографической карты и печатной платы. Это тонкий способ сообщить, что это электромобиль, который может ездить по бездорожью.

Этот EQG выглядит чрезвычайно похож на прототип, что также означает, что он имеет много общего с внешним видом существующего G-класса. Стиль включает отверстия в нижней части передней панели и решетку с двумя расположенными друг на друге открытыми планками. Круглые фары имеют три отдельных секции.

Задние крылья имеют длинные отверстия овальной формы. Эти отверстия могут быть предназначены для направления воздуха для охлаждения тормозов, но расположение не кажется идеальным для этой цели.

Задняя часть EQG выглядит странно, потому что там нет запасного колеса, которое можно ждать от G-класса. "Запаска" присутствовала на прототипе. В концепте круглое пространство служило ящиком для хранения зарядных кабелей.

EQG получит шасси с рамой Хотя она и не идентична той, что стоит под существующим G-классом. Необходимы изменения для установки батареи EQ и электродвигателей. Карбоново-кевларовые панели днища защищают эти компоненты от повреждений при движении по бездорожью.

Прототип EQG имеет четыре электродвигателя и четыре раздаточные коробки. Индивидуальная мощность на каждом позволяет транспортному средству выполнять повороты на месте (как это делает гусеничная техника). Подробностей о мощности и емкости батареи пока нет.

Сообщается, что EQG поступит в продажу в 2024 году. Пока рано знать подробности цены. Для примера: нынешний G 550 начинается от $139 900 в США. AMG G 63 стоит 179 000 долларов.