Він дуже схожий на прототип EQG, але деякі зміни в цьому автомобілі все ж є.

Mercedes-Benz EQG дебютував як концепт, а пізніше з’явився як керований прототип. Однак ці шпигунські знімки — наша перша можливість побачити його під час розвитку холодної погоди.

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Команда розробників покриває електричний позашляховик чорно-синьою оболонкою, яка має спільну кольорову схему з покриттям на прототипі, але інший малюнок. Замість попереднього дизайну хутра гепарда тепер є щось, що виглядає як суміш топографічної карти та друкованої плати. Це тонкий спосіб повідомити, що це електромобіль, який може їздити бездоріжжям.

Цей EQG виглядає надзвичайно схожим на прототип, що також означає, що він має багато спільного з зовнішнім виглядом існуючого G-класу. Стиль включає отвори в нижній частині передньої панелі та решітку з двома розташованими один на одному відкритими планками. Круглі фари мають три окремі секції.

Задні крила мають довгі отвори овальної форми. Ці отвори можуть бути призначені для спрямування повітря для охолодження гальм, але розташування не здається ідеальним для цієї мети.

Задня частина EQG виглядає дивно, тому що там немає запасного колеса, яке можна очікувати від G-класу. «Запаска» була присутня на прототипі. У концепта круглий отвір був ящиком для зберігання зарядних кабелів.

EQG отримає шасі з рамою. Хоча вона і не ідентична тій, що стоїть під існуючим G-класом. Необхідні зміни для встановлення батареї EQ та електродвигунів. Карбоново-кевларові панелі днища захищають ці компоненти від пошкоджень під час руху бездоріжжям.

Прототип EQG має чотири електродвигуни та чотири роздавальні коробки. Індивідуальна потужність на кожному дозволяє транспортному засобу виконувати повороти на місці (як це робить гусенична техніка). Подробиць про потужність і ємність батареї поки що немає.

Повідомляється, що EQG надійде в продаж у 2024 році. Поки рано знати подробиці та ціни. Для прикладу, нинішній G 550 починається від $139 900 у США. AMG G 63 коштує 179 000 доларів.