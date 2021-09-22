Электрический седан стал первой моделью немецкого бренда из линейки EQ, доступной американцам. За долгое ожидание рынок США получил приятный бонус.

Даже на домашнем немецком рынке электрический седан стоит немного дороже машины с ДВС: 135 529 евро за EQS и 129 501 евро за базовый S-Class. Такая же ситуация и на большинстве рынков, где уже представлен EQS, включая Украину, но не в США.

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Официальные дилеры марки в США будут предлагать Mercedes-Benz EQS в двух версиях и трех комплектациях. На американском рынке цены на EQS стартуют с 103 360 долларов за версию EQS 450+ в базовой комплектации Premium. Дороже выполнение Exclusive и Pinnacle стоят 106 760 и 109 560 долларов соответственно. Полноприводная модель EQS 580 4Matic стоит от 120 160 долларов в базовой комплектации и от 123 560 и 126 360 долларов за богаче уровне оснащения. Приведенные цены включают плату за назначение в размере 1050 долларов, но не включают доступные государственные субсидии и компенсации для покупателей электромобилей, которые могут достигать 7500 долларов, в зависимости от штата. Со своей стороны, Mercedes-Benz S-Class в базовой комплектации в США стоит от 110 850 долларов.

Обычно электромобили стоят дороже, чем автомобили с бензиновым двигателем, так в чем тут хитрость? Прежде всего, у самого дешевого EQS значительно меньше мощность, чем у самого доступного S-класс (329 против 429 лошадиных сил) и задний привод, тогда как S-Class имеет полный привод уже в “базе”. Кроме того, бензиновый S500 может похвастаться запасом хода в 853 км на полном баке горючего, тогда как электрокар однозначно будет проигрывать по этому показателю, хотя официальных измерений EPA для него еще не проводилось.

При этом, оснащение EQS не менее роскошное, чем у бензинового S-Class, а в чем-то и лучше, благодаря новым технологиям. К тому же каждый покупатель EQS получит 24 месяца доступа к сети скоростных зарядных станций Electrify America и бесплатное обслуживание в течение двух лет.

Украинские дилеры также недавно начали принимать заказы на EQS. Электрический седан также доступен в двух версиях: EQS 450+ и EQS 580 4Matic. Базовая модель обойдется в 2 809 807 гривен (89 350 евро), а старшая – от 3 571 301 гривен (113 565 евро), тогда как базовый S-Class (дизельный) стоит от 2 944 338 гривен (93 628 евро).

Фото: Mercedes-Benz EQS / Daimler