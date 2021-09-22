Електричний седан став першою моделлю німецького бренду з лінійки EQ, доступною американцям. За довге очікування ринок США отримав приємний бонус.

Навіть на домашньому німецькому ринку електричний седан коштує трохи дорожче за машину з ДВЗ: 135 529 євро за EQS та 129 501 євро за базовий S-Class. Така ж ситуація і на переважній більшості ринків, де вже представлений EQS, включаючи Україну, але не в США.

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Офіційні дилери марки у США пропонуватимуть Mercedes-Benz EQS у двох версіях та трьох комплектаціях. На американському ринку ціни на EQS стартують з 103 360 доларів за версію EQS 450+ у базовій комплектації Premium. Дорожчі виконання Exclusive та Pinnacle коштують 106 760 та 109 560 доларів, відповідно. Повнопривідна модель EQS 580 4Matic коштує від 120 160 доларів у базовій комплектації та від 123 560 і 126 360 доларів за багатші рівні оснащення. Наведені ціни включають плату за призначення в розмірі 1050 доларів, але не включають доступні державні субсидії та компенсації для покупців електромобілів, які можуть досягати 7500 доларів, залежно від штату. Зі свого боку, Mercedes-Benz S-Class у базовій комплектації у США коштує від 110 850 доларів.

Зазвичай електромобілі коштують дорожче, ніж автомобілі з бензиновим двигуном, то в чому тут хитрість? Перш за все, найдешевший EQS має значно меншу потужність, ніж найдоступніший S-Клас (329 проти 429 кінських сил) та задній привід, тоді як S-Class має повний привід вже у “базі”. Крім того, бензиновий S500 може похвалитися запасом ходу у 853 км на повному баку пального, тоді як електрокар однозначно програватиме за цим показником, хоча офіційних вимірів EPA для нього ще не проводилось.

При цьому, оснащення EQS не менш розкішне, ніж у бензинового S-Class, а в чомусь і краще, завдяки новим технологіям. До того ж кожен покупець EQS отримає 24 місяці доступу до мережі швидкісних зарядних станцій Electrify America та безоплатне обслуговування протягом двох років.

Українські дилери також нещодавно почали приймати замовлення на EQS. Електричний седан також доступний у двох версіях: EQS 450+ та EQS 580 4Matic. Базова модель обійдеться у 2 809 807 гривень (89 350 євро), а старша – від 3 571 301 гривні (113 565 євро), тоді як базовий S-Class (дизельний) коштує від 2 944 338 гривень (93 628 євро).

Фото: Mercedes-Benz EQS / Daimler