Семиместный электрокар построен на тех же агрегатах, что и батарейные Peugeot Partner и Rifter.

Новый пассажирский электрический минивэн Citroen e-Berlingo предлагает немалый запас хода, “бескомпромиссное пространство” и широкие возможности трансформации салона. Покупатели могут выбрать стандартный 4,4-метровый или удлиненный на 35 сантиметров кузов, 5- или 7-местный салон.

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Электрический вен Citroen е-Berlingo оснащен электромотором, мощность которого регулируется, в зависимости от выбранного ездового режима. Максимальная мощность составляет 136 лошадиных сил и 260 ньютон-метров крутящего момента. Максимальная скорость – 135 километров в час.

С помощью переключателя e-Toggle на центральной консоли, водитель может выбрать один из трех режимов движения:

Normal – с максимально допустимой мощностью 108 сил и крутящий момент 210 ньютон-метров;

Eco – с максимально допустимой мощностью 81 сила и 180 нм для максимальной дальности хода на одной полной зарядке аккумулятора, в данном режиме ограничено использование обогревателя салона и кондиционера;

Power – с максимальной мощностью 136 сил и крутящим моментом 260 ньютон-метров для отличной динамики даже в условиях полной загрузки.

Электрический привод, утверждает производитель, буквально задает новый уровень комфорта, который поддерживают мягкая подвеска, комфортные сиденья, легкость рулевого управления и отличная маневренность – например, радиус разворота составляет всего 10,8 метра.

Литий-ионный тяговый аккумулятор на 50 киловатт-часов расположен в нижней части кузова, под сиденьями и грузовой платформой. На аккумулятор действует отдельная 8-летняя гарантия (или 160 тысяч километров пробега), причем до окончания срока действия гарантии емкость аккумулятора не должна упасть ниже 70% от номинала. Проверка емкости аккумулятора проводится раз в год или каждые 20 тысяч километров пробега, регламентное сервисное обслуживание требуется раз в два года или через 40 тысяч километров.

Для подзарядки тягового аккумулятора можно использовать бытовую розетку, специальную зарядку или зарядку высокой мощности. Зарядка от розетки будет длиться около 15 часов, использование специальных зарядных устройств типа Wallbox уменьшает время до 7,5 – 5 часов, в зависимости от типа устройства, а максимально быстрая зарядка от специальных публичных станций мощностью до 100 киловатт позволяет пополнить аккумулятор до 80% от номинальной емкости всего за 30 минут.

Как один из представителей программы Citroen Advanced Comfort, новинка делает ставку на вместимость салона, модульность и широкие возможности трансформации, а также высокий уровень оснащения. Самый простой салон в классе в версии с увеличенным кузовом XL может похвастаться полезным внутренним объемом в 4000 литров, объемом багажного отсека в 2126 литров, возможностью перевозки длинных предметов до 3,05 метра, а также щедрым запасом пространства для ног пассажиров второго ряда сидений.

е-Berlingo может предложить до 18 полезных систем и технологий, которые повышают безопасность и комфорт поездок, упрощают маневрирование и управление электромобилем.

Фото: Citroen е-Berlingo / Citroen