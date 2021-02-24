Семимісний електрокар збудований на тих же агрегатах, що й батарейні Peugeot Partner та Rifter.

Новий пасажирський електричний мінівен Citroen e-Berlingo пропонує чималий запас ходу, “безкомпромісний простір” і широкі можливості трансформації салону. Покупці можуть вибрати стандартний 4,4-метровий або подовжений на 35 сантиметрів кузов, 5- або 7-місний салон.

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Електричний вен Citroen е-Berlingo оснащений електромотором, потужність якого регулюється, залежно від обраного їздового режиму. Максимальна потужність становить 136 кінських сил і 260 ньютон-метрів крутного моменту. Максимальна швидкість – 135 кілометрів на годину.

За допомогою перемикача e-Toggle на центральній консолі, водій може вибрати один з трьох режимів руху:

Normal – з максимально допустимою потужністю 108 сил і крутний момент 210 ньютон-метрів;

Eco – з максимально допустимою потужністю 81 сила і 180 номів для максимальної дальності ходу на одній повній зарядці акумулятора;, в даному режимі обмежено використання обігрівача салону і кондиціонеру;

Power – з максимальною потужністю 136 сил і крутним моментом 260 ньютон-метрів для відмінної динаміки навіть в умовах повного завантаження.



Електричний привід, стверджує виробник, буквально задає новий рівень комфорту, який підтримують м'яка підвіска, комфортні сидіння, легкість рульового управління та відмінна маневреність – наприклад, радіус розвороту складає лише 10,8 метра.

Літій-іонний тяговий акумулятор на 50 кіловат-годин розташований в нижній частині кузова, під сидіннями та вантажною платформою. На акумулятор діє окрема 8-річна гарантія (або 160 тисяч кілометрів пробігу), причому до закінчення терміну дії гарантії ємність акумулятора не повинна впасти нижче 70% від номіналу. Перевірка ємності акумулятора проводиться раз на рік або кожні 20 тисяч кілометрів пробігу, регламентне сервісне обслуговування потрібно раз на два роки або через 40 тисяч кілометрів.

Для підзарядки тягового акумулятора можна використовувати побутову розетку, спеціальну зарядку або зарядку високої потужності. Зарядка від розетки триватиме близько 15 годин, використання спеціальних зарядний пристроїв типу Wallbox зменшує час до 7,5 – 5 годин, залежно від типу пристрою, а максимально швидка зарядка від спеціальних публічних станцій потужністю до 100 кіловат дозволяє поповнити акумулятор до 80% від номінальної ємності всього за 30 хвилин.

Як один із представників програми Citroen Advanced Comfort, новинка робить ставку на місткість салону, модульність і широкі можливості трансформації, а також високий рівень оснащення. Найпросторіший салон у класі у версії зі збільшеним кузовом XL може похвалитися корисним внутрішнім об'ємом у 4000 літрів, об'ємом багажного відсіку у 2126 літрів, можливістю перевезення довгих предметів до 3,05 метра, а також щедрим запасом простору для ніг пасажирів другого ряду сидінь.

е-Berlingo може запропонувати до 18 корисних систем і технологій, які підвищують безпеку і комфорт поїздок, спрощують маневрування і управління електромобілем.

Фото: Citroen е-Berlingo / Citroen