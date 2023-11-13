Электрический пикап American Bulldog официально представлен с громким лозунгом "вплетен в американский дух": машина производна от переданного в прошлом году на тестирование армии США пикапа Screaming Eagle.

Бывший поставщик американского оборонного ведомства компания Canoo оправилась от неудач и снова начинает подниматься. Производитель недавно представил LDV 190 с универсальной платформой и "усиленной подвеской", что увеличивает полезную нагрузку. Теперь появился American Bulldog.

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"Как американский бульдог, этот автомобиль предан и смел. Это вплетено в американский дух и отражает инновации этой страны. Когда мы говорим "Сделано в Америке", мы это имеем в виду", – пояснил на презентации генеральный директор Canoo Тони Аквила.

Электрический пикап разработчик позиционирует пикап как боевой корабль благодаря крепкой конструкции. Canoo также сравнивает силу и решительность автомобиля с американскими рабочими. "Это чудо высоких технологий абсолютно отличается внутри и снаружи от аналогов по форме и функциональности", — говорится в заявлении Canoo.

Презентационная фотосессия электрического пикапа American Bulldog. Фото: Canoo

Несмотря на то, что производитель не вдается в детали технических характеристик Bulldog, его военная версия имеет полноприводную силовую установку мощностью 600 л.с. Автомобиль получил такую же модульную конструкцию, что позволяет трансформироваться из бортовой версии в фургонную и наоборот.

Пикап получил пневматические пружины для дополнительного клиренса и ездит на 32-дюймовых внедорожных шинах.